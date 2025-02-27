Как бойцам, которые совершили СОЧ, вернуться на службу по упрощенному алгоритму — инструкция от Минобороны

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: УНІАН

До 1 марта военнослужащие могут вернуться из СОЧ по упрощенному алгоритму. Правда, это касается только тех бойцов, которые оставили службу до 29 ноября 2024 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Как вернуться на службу после СОЧ

В оборонном ведомстве отметили, что возвращение на службу по упрощенному алгоритму позволяет бойцу уже через 72 часа вернуть выплаты, а в течение недели окончательно восстановиться в должности. В дальнейшем через приложение "Армия+" можно будет по рекомендательному письму перевестись в другое подразделение. Сейчас для возвращения на службу военному достаточно подать рапорт в смартфоне через "Армия+" и в течение суток прибыть в ВСП. После 1 марта этот процесс будет длиться значительно дольше, до нескольких месяцев, ведь для восстановления нужно будет сначала получить согласие командира и дождаться решения суда.

Напомним, во Львове судили военного, который почти полгода не возвращался на службу после СОЧ. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова сообщила, откуда бойцы чаще всего уходят в СОЧ. По ее словам, это обычно происходит в учебных центрах, где находятся мобилизованные.