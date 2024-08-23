Снятие и исключение из военного учета – в чем разница и какие правила

Как непригодным к службе оформить статус исключенного из учета – важные нюансы от юриста
В Украине во время военного положения некоторые категории мужчин могут потерять статус военнообязанного. Это возможно в случае, если их исключат из военного учета, однако следует учесть важный нюанс, связанный с реестрами, чтобы иметь все основания для этого.
Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, которая на собственной практике объяснила, как это работает.
Что такое статус "исключен из военного учета"
Статус исключен из военного учета предоставляется по факту непригодности из-за состояния здоровья. Впрочем, если военнообязанного в результате заболевания так и не исключили из военного учета, то на него все равно будут распространяться соответствующие нормы мобилизационного законодательства.
Поэтому, как пояснила адвокат, важно, чтобы в реестре была та же информация, что и на учете. В частности, на ее практике был случай, когда мужчина был исключен из учета, но в реестре числился как на учете. После адвокатского запроса в ТЦК и СП удалось разрешить ситуацию — информация о непригодности и исключении из учета появилась в реестре, а значит, у мужчины будут все основания для доказательства своей непригодности для мобилизации.
"В очередной раз напоминаю свой совет исключенным из учета по непригодности: убедитесь, что в реестре есть эта информация", — пояснила правовед.
Снятие и исключение из военного учета – в чем разница
Исключение из военного учета:
- Постоянный статус – полное прекращение военных обязательств;
- Невозможность призыва – не подлежит мобилизации;
- Нет необходимости в повторных медицинских комиссиях.
Снятие с военного учета:
- Временное – может быть возвращено;
- Исполнение обязанностей – статус военнообязанного сохраняется;
- Прохождение ВВК требует актуализации данных и прохождения медицинских обследований.
Чтобы военнообязанный мог быть исключен из военного учета, он должен лично прийти в ТЦК и СП и подать соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие основания для исключения.
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