Снятие и исключение из военного учета – в чем разница и какие правила

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото иллюстративное: Мілітарний

В Украине во время военного положения некоторые категории мужчин могут потерять статус военнообязанного. Это возможно в случае, если их исключат из военного учета, однако следует учесть важный нюанс, связанный с реестрами, чтобы иметь все основания для этого.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, которая на собственной практике объяснила, как это работает.

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Что такое статус "исключен из военного учета"

Статус исключен из военного учета предоставляется по факту непригодности из-за состояния здоровья. Впрочем, если военнообязанного в результате заболевания так и не исключили из военного учета, то на него все равно будут распространяться соответствующие нормы мобилизационного законодательства.

Поэтому, как пояснила адвокат, важно, чтобы в реестре была та же информация, что и на учете. В частности, на ее практике был случай, когда мужчина был исключен из учета, но в реестре числился как на учете. После адвокатского запроса в ТЦК и СП удалось разрешить ситуацию — информация о непригодности и исключении из учета появилась в реестре, а значит, у мужчины будут все основания для доказательства своей непригодности для мобилизации.

"В очередной раз напоминаю свой совет исключенным из учета по непригодности: убедитесь, что в реестре есть эта информация", — пояснила правовед.

Снятие и исключение из военного учета – в чем разница

Исключение из военного учета:

Постоянный статус – полное прекращение военных обязательств;

Невозможность призыва – не подлежит мобилизации;

Нет необходимости в повторных медицинских комиссиях.

Снятие с военного учета:

Временное – может быть возвращено;

Исполнение обязанностей – статус военнообязанного сохраняется;

Прохождение ВВК требует актуализации данных и прохождения медицинских обследований.

Чтобы военнообязанный мог быть исключен из военного учета, он должен лично прийти в ТЦК и СП и подать соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие основания для исключения.