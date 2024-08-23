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Як непридатним до служби оформити статус виключеного з обліку — важливі нюанси від юриста

23 серпня 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зняття та виключення з військового обліку — у чому різниця та які правила
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото ілюстративне: Мілітарний
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні під час воєнного стану декотрі категорії чоловіків можуть втратити статус військовозобов'язаного. Це можливе у випадку, якщо їх виключать з військового обліку, однак варто врахувати важливий нюанс, пов'язаний з реєстрами, щоб мати усі підстави для цього.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко, яка на власній практиці пояснила, як це працює.

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Статус виключений з військового обліку надають за фактом непридатності через стан здоров'я. Втім, якщо військовозобов'язаного внаслідок захворювання так і не виключили з військового обліку, то на нього все одно розповсюджуватимуться відповідні норми мобілізаційного законодавства. 

Тому, як пояснила адвокатка, важливо, щоб у реєстрі була та сама інформація, що й на обліку. Зокрема, на її практиці був випадок, коли чоловік був виключений з обліку, але в реєстрі рахувався як на обліку. Після адвокатського запиту до ТЦК та СП вдалося вирішити ситуацію — інформація щодо непридатності та виключення з обліку з'явилась в реєстрі, а отже чоловік матиме всі підстави для доказу своєї непридатності для мобілізації.

"Вкотре нагадую свою пораду виключеним з обліку через непридатність: переконайтесь, що в реєстрі є ця інформація", — пояснила правознавиця.

Зняття і виключення з військового обліку — у чому різниця 

Виключення з військового обліку:

  • Постійний статус – повне припинення військових зобов’язань;
  • Неможливість призову – не підлягає мобілізації;
  • Немає потреби в повторних медичних комісіях.

Зняття з військового обліку:

  • Тимчасове – може бути повернено;
  • Виконання обов’язків – статус військовозобов’язаного зберігається;
  • Проходження ВЛК – потребує актуалізації даних та проходження медичних обстежень.

Аби військовозобов'язаний міг бути виключеним з військового обліку, він має особисто прийти до ТЦК та СП та подати відповідну заяву, а також документи, що підтверджують підстави для виключення.

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війна Україна військовий облік мобілізація ТЦК та СП демобілізація

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