У Раді проголосували за законопроєкт про відстрочку для родичів загиблих або зниклих безвісти

Військовозобов'язані в ТЦК. Фото: Житомирський обласний ТЦК та СП/Facebook

Верховна рада України проголосувала за законопроєкт, який передбачає відстрочку від служби в армії для неповнорідних родичів загиблих або зниклих безвісти українських захисників. За законопроєкт №11391 депутати проголосували за основу та в цілому.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк у Telegram у середу, 21 серпня.

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Відстрочка від служби для родичів загиблих

За даними одного з ініціаторів законопроєкту Олексія Гончаренка, за основу проєкт підтримали 309 депутатів, в цілому — 310.

"Має бути надана відстрочка від призову чоловікам, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Бо в законі про мобілізацію досі було про відстрочку тільки для повнорідних. Нарешті виправляємо цю несправедливість", — написав Гончаренко.

Після підписання президентом Володимиром Зеленським документа вноситимуться зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення кола військовозобов’язаних, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.