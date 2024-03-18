Как мобилизованным медикам получить воинское звание — объяснение от Минобороны

Боевые парамедики ВСУ за работой. Фото иллюстративное: Армияinform

В Министерстве обороны Украины была введена новая форма обучения и процедура получения офицерского звания для мобилизованных медиков. Курс начнется уже в начале следующего месяца, 8 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на замминистра обороны Украины Наталию Калмыкову.

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Как информирует ведомство, новый формат переподготовки армейских медиков предполагает возможность обучения по смешанной форме: теория онлайн и 18 дней практики офлайн в Военно-медицинской академии Вооруженных сил Украины.

Объяснение от Минобороны. Источник: Минобороны

"По окончанию образовательного процесса мобилизованные медицинские работники не только получат офицерское звание, но и возможность вернуться в подразделение, чтобы работать на более подходящей для себя должности", — объясняет чиновница.

Она добавляет: новая более гибкая форма обучения введена по распоряжению командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко. Она рассчитана для медработников, не заканчивающих военную кафедру и не имеющих офицерского звания, но служащих на разных непрофильных позициях. Очные курсы сейчас прошли, как сообщается, 118 мобилизованных медиков.

Перечень вузов с военными кафедрами. Источник: Минобороны

В то же время в ведомстве говорят: гражданские врачи, которые пригодны к военной службе, но не имеют военного образования, могут обратиться на военные кафедры медицинских ВУЗов Украины. Благодаря учебе младшее офицерское звание можно будет получить за четыре месяца.

Напомним, ранее в Министерстве обороны разразился новый скандал, связанный с питанием для армейцев, когда в феврале инспекторы ведомства сорвали поставки 264,09 тонн некачественных продуктов в воинские части.

В то же время, издание Kyiv Post опубликовало расследование, в котором стало известно, что должностные лица оборонного ведомства воруют миллиарды на закупке продовольствия для военнослужащих.