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Як мобілізованим медикам отримати військове звання — пояснення від Міноборони

18 березня 2024 22:18
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Ілля Рябінін
редактор
Як мобілізованим медикам отримати військове звання — пояснення від Міноборони
Бойові парамедики ЗСУ за роботою. Фото ілюстративне: Арміяinform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони України запровадили нову форму навчання та процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків. Курс розпочнеться вже на початку наступного місяця, 8 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на заступницю міністра оборони України Наталію Калмикову.

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Як інформує відомство, новий формат перепідготовки армійських медиків, передбачає можливість навчання за змішаною формою: теорія онлайн та 18 днів практики офлайн у Військово-медичній академії Збройних сил України.

Як мобілізованим медикам отримати військове звання — пояснення від Міноборони
Пояснення від Міноборони. Джерело: Міноборони

"Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді", — пояснює посадовиця.

Вона додає: нова більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко. Вона розрахована для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать на різних непрофільних позиціях. Очні курси зараз пройшли, як повідомляється, 118 мобілізованих медиків.

Як мобілізованим медикам отримати військове звання — пояснення від Міноборони
Перелік ВНЗ з військовими кафедрами. Джерело: Міноборони

Водночас у відомстві кажуть: цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися до військових кафедр медичних українських вишів.​​ Завдяки навчанню, молодше офіцерське звання можна буде отримати за чотири місяці. 

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони спалахнув новий скандал, пов'язаний з харчуванням для армійців, коли у лютому інспектори відомства зірвали постачання 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин.

Водночас видання Kyiv Post опублікувало розслідування, в якому стало відомо, що посадовці оборонного відомства крадуть мільярди на закупівлі продовольства для військовослужбовців. 

Міноборони
ЗСУ
медики
Україна
військові

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