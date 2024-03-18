Як мобілізованим медикам отримати військове звання — пояснення від Міноборони
В Міністерстві оборони України запровадили нову форму навчання та процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків. Курс розпочнеться вже на початку наступного місяця, 8 квітня.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на заступницю міністра оборони України Наталію Калмикову.
Як мобілізовані медики отримають військове звання
Як інформує відомство, новий формат перепідготовки армійських медиків, передбачає можливість навчання за змішаною формою: теорія онлайн та 18 днів практики офлайн у Військово-медичній академії Збройних сил України.
"Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді", — пояснює посадовиця.
Вона додає: нова більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко. Вона розрахована для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать на різних непрофільних позиціях. Очні курси зараз пройшли, як повідомляється, 118 мобілізованих медиків.
Водночас у відомстві кажуть: цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, можуть звернутися до військових кафедр медичних українських вишів. Завдяки навчанню, молодше офіцерське звання можна буде отримати за чотири місяці.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони спалахнув новий скандал, пов'язаний з харчуванням для армійців, коли у лютому інспектори відомства зірвали постачання 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин.
Водночас видання Kyiv Post опублікувало розслідування, в якому стало відомо, що посадовці оборонного відомства крадуть мільярди на закупівлі продовольства для військовослужбовців.
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