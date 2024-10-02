Адвокат объяснил, что делать после вручения повестки гражданам, имеющим право на отсрочку

Повестка в почтовом ящике. Фото иллюстративное: 18000.com.ua

Если у гражданина, которому по почте пришла повестка для уточнения данных, есть основания для отсрочки, ему следует воспользоваться своим правом. Есть смысл написать заявление на отсрочку.

Об этом во вторник, 1 октября, на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Александр Прокопец.

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Правовед отметил, что в случае, если повестка пришла ценным письмом с описанием, необходимо явиться в ТЦК, чтобы потом не платить штраф. Также он отметил, что право на отсрочку не ограничивает ТЦК в требовании уточнения данных.

"Единственное, что после подачи заявления на отсрочку вас не могут обязать пройти ВВК, пока не будет ответа на отсрочку", — объяснил юрист.

Напомним, в ноябре функция оформления отсрочки заработает в приложении "Резерв+". Правда, воспользоваться ею смогут всего три категории граждан: многодетные родители, люди с инвалидностью и студенты дневной формы обучения.

Ранее адвокат Дмитрий Франчук посоветовал, как действовать многодетному отцу, которому ТЦК отказал в отсрочке. Правовед отметил, что в таком случае следует написать заявление на имя главы ТЦК, если же это окажется безрезультатным, обратиться в суд.