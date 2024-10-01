Відтрочка від мобілізації через Резерв+ — хто зможе оформити в листопаді

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У листопаді запрацює функція оформлення відстрочки в "Резерв+". Однак ця послуга буде доступна лише для трьох категорій осіб.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Інтерфакс-Україна.

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Відстрочка від мобілізації

Згідно з законодавством, чоловіки віком від 18 до 60 років за певних умов можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Це дозволяє їм відкласти примусову мобілізацію, проте не позбавляє можливості добровільно приєднатися до Сил оборони України.

Черногоренко зазначила, що оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+" зможуть:

багатодітні батьки;

студенти денної форми навчання;

люди з інвалідністю.

За її словами, ці види відстрочки будуть доступні для оформлення онлайн вже на початку листопада.

Послуга стане доступною завдяки інтеграції "Резерв+" із державними реєстрами та сервісами. Застосунок автоматично отримуватиме інформацію про військовозобов'язаних із цих джерел.

"Максимально правильно буде не змушувати громадян стояти у чергах, а власне зробити проактивну відстрочку для цих громадян. Автоматичну відстрочку. Тобто як тільки ми отримаємо таку інформацію з відповідних реєстрів, то одразу відобразимо її в "Резерв+". Зараз це в реалізації, і найближчим часом плануємо випустити це оновлення", — говорила Черногоренко в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, у частини українських студентів виникли проблеми із довідкою ЄДЕБО, без якої неможливо оформити відстрочку від мобілізації. У таких ситуаціях юристи радять подавати позов до Міністерства освіти та науки.

Також речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін пояснив, як розглядають заяви про відстрочку.