Адвокат пояснив, що робити після вручення повістки громадянам, які мають право на відстрочку

Повістка в поштовому ящику. Фото ілюстративне: 18000.com.ua

Якщо громадян, якому поштою прийшла повістка для уточнення даних, має підстави для відстрочки, йому варто скористатися своїм правом. Є сенс написати заяву на відстрочку.

Про це у вівторок, 1 жовтя, на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Олександр Прокопець.

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Правознавець зазначив, що в разі, якщо повістка прийшла цінним листом з описом, необхідно з'явитися до ТЦК, аби потім не сплачувати штраф. Також він зазначив, що право на відстрочку не обмежує ТЦК у вимозі щодо уточнення даних.

"Єдине, що після подачі заяви на відстрочку вас не можуть зобов'язати пройти ВЛК, поки не буде відповіді щодо відстрочки", — пояснив юрист.

Нагадаємо, у листопаді функція оформлення відстрочки запрацює в застосунку "Резерв+". Щоправда, скористатися нею зможуть лише три категорії громадян: багатодітні батьки, люди з інвалідністю та студенти денної форми навчання.

Раніше адвокат Дмитро Франчук порадив, як діяти багатодітному батьку, якому ТЦК відмовив у наданні відсточки. Правознавець зазначив, що в такому разі варто написати заяву на ім'я голови ТЦК, якщо ж це виявиться безрезультатним, звернутися до суду.