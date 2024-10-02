Адвокат пояснив, що робити після вручення повістки громадянам, які мають право на відстрочку

Як діяти в разі вручення повістки, якщо є право на відстрочку — порада адвоката
Якщо громадян, якому поштою прийшла повістка для уточнення даних, має підстави для відстрочки, йому варто скористатися своїм правом. Є сенс написати заяву на відстрочку.
Про це у вівторок, 1 жовтя, на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Олександр Прокопець.
Що робити, якщо не встигнув оформити відстрочку до того, як отримав повістку
Правознавець зазначив, що в разі, якщо повістка прийшла цінним листом з описом, необхідно з'явитися до ТЦК, аби потім не сплачувати штраф. Також він зазначив, що право на відстрочку не обмежує ТЦК у вимозі щодо уточнення даних.
"Єдине, що після подачі заяви на відстрочку вас не можуть зобов'язати пройти ВЛК, поки не буде відповіді щодо відстрочки", — пояснив юрист.
Нагадаємо, у листопаді функція оформлення відстрочки запрацює в застосунку "Резерв+". Щоправда, скористатися нею зможуть лише три категорії громадян: багатодітні батьки, люди з інвалідністю та студенти денної форми навчання.
Раніше адвокат Дмитро Франчук порадив, як діяти багатодітному батьку, якому ТЦК відмовив у наданні відсточки. Правознавець зазначив, що в такому разі варто написати заяву на ім'я голови ТЦК, якщо ж це виявиться безрезультатним, звернутися до суду.
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