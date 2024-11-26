Представитель ОК "Север" рассказал, по какому принципу отправляют повестки по почте

Повестка в руке мужчины. Фото иллюстративное: УНІАН

В начале октября Кабмин принял решение об изменении порядка отправки повесток по почте. Военнообязанным, которые не заберут заказное письмо в течение трех суток, грозит штраф в размере 17–25 тысяч гривен. Отправлять повестки по почте могут и тем, кто обновил военно-учетные данные, и тем, кто проигнорировал это требование.

Об этом в комментарии для РБК-Украина 27 октября сообщил представитель ОК "Север" Александр Бабич.

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По какому алгоритму отправляют повестки по почте

Почтальон обязан доставить повестку по адресу и вручить военнообязанному. Если адресата нет дома, работник почты должен позвонить ему или оставить в почтовом ящике уведомление о письме от ТЦК. В случае, если повестка остается на почте более 72 часов, гражданина могут привлечь к административной ответственности.

По словам Бабича, уважительными причинами для несвоевременного получения повестки являются смерть близкого человека, болезнь или пребывание на стационарном лечении, однако эти обстоятельства следует подтвердить в ТЦК, предоставив соответствующие справки.

Также военнослужащий отметил, что списки тех, кому отправляют повестки по почте, составляет не ТЦК.

"ТЦК в этом звене играет роль просто того, что формирует саму эту повестку. Ставится электронная подпись — и все. Поэтому сам алгоритм — это уже Минобороны", — объяснил представитель ОК "Север".

На данный момент система отправки повесток по почте еще совершенствуется, ведь были случаи, когда рекомендованные письма от ТЦК поступали людям с инвалидностью или отсрочкой.

Напомним, представитель Николаевского ТЦК рассказал о последствиях неприбытия военнообязанного по повестке. Такое нарушение наказывается штрафом в размере 15–25,5 тысяч гривен, который необходимо оплатить в течение 15 дней.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что находящимся за рубежом мужчинам повестки не будут вручать. В то же время он отметил, что обновлять персональные данные должны даже те, кто находится за пределами Украины.