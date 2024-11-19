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У ВР повідомили, чи вручатимуть повістки українцям за кордоном

19 листопада 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Представник ВР Федір Веніславський пояснив, чи можуть українські чоловіки отримати повістки за кордоном
Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: x.com/verkhovna_rada
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські чоловікі, які перебувають за кордоном, мають звернутися до іноземних консульств, щоб оновити свої персональні дані. Повістки після цього їм не вручатимуть.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Представник Верховної Ради зазначив, що оновлювати персональні дані тим, хто перебуває за межами України, потрібно для того, щоб працівники ТЦК розуміли, скільки військовозобов'язаних виїхали за кордон, і не витрачали час на оформлення повісток для таких громадян.

"Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, бо це вручають представники ТЦК та СП, а за кордоном, скажімо так, юрисдикція їх не поширюється", — пояснив Веніславський.

Нагадаємо, юрист АО Verity Group В'ячеслав Лук'яненко заявив, що повістка, згідно з нормами чинного законодавства, може прийти на адресу будь-якого військозобов'язаного. Після надходження повістки громадяни мають протягом трьох днів отримати рекомендований лист. Чоловіки, які перебувають за кордоном, також не є винятком.

Раніше адвокати об'єднання "Бачинський і партнери" пояснили, за яких умов можна відмовитися від повістки й не отримати за це покарання. Зокрема, таке право мають громадяни, яких виключили з військового обліку.

Федір Веніславський мобілізація повістки закордон військовозобов'язані

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