Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Як діяти, якщо отримав повістку поштою — відповідь військового arrow

Як діяти, якщо отримав повістку поштою — відповідь військового

26 листопада 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Представник ОК "Північ" розповів, за яким принципом відправляють повістки поштою
Повістка в руці чоловіка. Фото ілюстративне: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На початку жовтня Кабмін ухвалив рішення щодо зміни порядку відправлення повісток поштою. Військовозобов'язаним, які не заберуть рекомендований лист упродовж трьох діб, загрожуватиме штраф у розмірі 17–25 тисяч гривень. Надсилати повістки поштою можуть і тим, хто оновив військо-облікові дані, і тим, хто проігнорував цю вимогу.

Про це в коментарі для РБК-Україна 27 жовтня повідомив представник ОК "Північ" Олександр Бабич.

Читайте також:

За яким алгоритмом відправляють повістки поштою 

Листоноша зобов'язаний доставити повістку за адресою та вручити військовозобов'язаному. Якщо адресата немає вдома, працівник пошти має зателефонувати йому або залишити в поштовій скринці повідомлення про лист від ТЦК. У разі, якщо повістка лишається на пошті понад 72 години, громадянина можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

За словами Бабича, поважними причинами для невчасного отримання повістки є смерть близької людини, хвороба або перебування на стаціонарному лікуванні, однак ці обставини потрібно підтвердити у ТЦК, надавши відповідні довідки.

Також військовослужбовець зазначив, що списки тих, кому надсилають повістки поштою, укладає не ТЦК.

"ТЦК в цій ланці відіграє роль просто того, що формує саму цю повістку. ставиться електронний підпис — і все. Тому сам алгоритм — це вже Міноборони", — пояснив представник ОК "Північ".

Наразі система відправлення повісток поштою ще вдосконалюється, адже були випадки, коли рекомендовані листи від ТЦК надходили людям з інвалідністю або тим, хто має відстрочку.

Нагадаємо, представник Миколаївського ТЦК розповів про наслідки неприбуття військовозобов'язаного за повісткою. Таке порушення карається штрафом у розмірі 15–25,5 тисячі гривень, який необхідно сплатити протягом 15 днів.

Раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що чоловікам, які перебувають за кордоном, повістки не вручатимуть. Водночас він зазначив, що оновлювати персональні дані мають навіть ті, хто перебуває за межами України.

військовий призов пошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Як діяти, якщо отримав повістку поштою — відповідь військового

04:08 Мін'юст США просить закрити справу проти Трампа — про що йде мова

03:26 В "Азові" є вакансія на заправці — кого запрошують до полку

03:04 У Тернополі знову пролунав вибух

02:59 В Україні запускають реєстр домашніх тварин — як працюватиме

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

01:32 Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд

01:30 Екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК

01:00 Українського пілота Бондарєва підвищили у команді Формули-1

00:59 У Тернополі прогриміли вибухи — у місті частково зникло світло

00:45 Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли

04:30 Як діяти, якщо отримав повістку поштою — відповідь військового

04:08 Мін'юст США просить закрити справу проти Трампа — про що йде мова

03:26 В "Азові" є вакансія на заправці — кого запрошують до полку

03:04 У Тернополі знову пролунав вибух

02:59 В Україні запускають реєстр домашніх тварин — як працюватиме

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

01:32 Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд

01:30 Екскомандир "Азова" висловився щодо розформування ТЦК

01:00 Українського пілота Бондарєва підвищили у команді Формули-1

00:59 У Тернополі прогриміли вибухи — у місті частково зникло світло

00:45 Німеччина передасть Україні ще дві IRIS-T — коли

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото