Представник ОК "Північ" розповів, за яким принципом відправляють повістки поштою

Повістка в руці чоловіка. Фото ілюстративне: УНІАН

На початку жовтня Кабмін ухвалив рішення щодо зміни порядку відправлення повісток поштою. Військовозобов'язаним, які не заберуть рекомендований лист упродовж трьох діб, загрожуватиме штраф у розмірі 17–25 тисяч гривень. Надсилати повістки поштою можуть і тим, хто оновив військо-облікові дані, і тим, хто проігнорував цю вимогу.

Про це в коментарі для РБК-Україна 27 жовтня повідомив представник ОК "Північ" Олександр Бабич.

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За яким алгоритмом відправляють повістки поштою

Листоноша зобов'язаний доставити повістку за адресою та вручити військовозобов'язаному. Якщо адресата немає вдома, працівник пошти має зателефонувати йому або залишити в поштовій скринці повідомлення про лист від ТЦК. У разі, якщо повістка лишається на пошті понад 72 години, громадянина можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

За словами Бабича, поважними причинами для невчасного отримання повістки є смерть близької людини, хвороба або перебування на стаціонарному лікуванні, однак ці обставини потрібно підтвердити у ТЦК, надавши відповідні довідки.

Також військовослужбовець зазначив, що списки тих, кому надсилають повістки поштою, укладає не ТЦК.

"ТЦК в цій ланці відіграє роль просто того, що формує саму цю повістку. ставиться електронний підпис — і все. Тому сам алгоритм — це вже Міноборони", — пояснив представник ОК "Північ".

Наразі система відправлення повісток поштою ще вдосконалюється, адже були випадки, коли рекомендовані листи від ТЦК надходили людям з інвалідністю або тим, хто має відстрочку.

Нагадаємо, представник Миколаївського ТЦК розповів про наслідки неприбуття військовозобов'язаного за повісткою. Таке порушення карається штрафом у розмірі 15–25,5 тисячі гривень, який необхідно сплатити протягом 15 днів.

Раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що чоловікам, які перебувають за кордоном, повістки не вручатимуть. Водночас він зазначив, що оновлювати персональні дані мають навіть ті, хто перебуває за межами України.