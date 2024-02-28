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Гордон назвал три шага, которые могут улучшить мобилизацию

28 февраля 2024 05:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Гордон рассказал, как улучшить мобилизацию в Украине
Дмитрий Гордон. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украине нужно привлекать к войне людей со всего мира, готовых за деньги защищать Украину. Кроме того, в армию по желанию можно мобилизовывать заключенных, отбывающих наказание не за серьезные преступления, а местные общины должны дополнительно платить каждому мобилизованному жителю по 2 тысячи долларов. Это кроме зарплаты от государства.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал украинский журналист Дмитрий Гордон, отвечая на вопрос, как же улучшить мобилизацию.

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По его мнению, Украина, как и Россия, так же может собирать людей на войну по миру, которые бы воевали за деньги. Мол, Россия же может нанять 15 тысяч непальцев, сомалийцев, кубинцев и Украина тоже может пойти по такому пути. Средства им должны платить наши друзья.

И украинцы, по словам Гордона, согласились бы с таким шагом государства.

"Сколько нас сейчас? Может, 25 миллионов, а в России 140 миллионов. Мобилизационный ресурс в РФ — огромный. Поэтому нам надо брать умом, а не цифрами. Ум подсказывает, что в мире есть много людей, живущих за чертой бедности и желающих за деньги пойти и драться с кем попало. Надо дать им деньги, чтобы они били россиян", — считает журналист.

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ВСУ. Фото: Генштаб

Следующие два шага, которые улучшили бы процесс мобилизации, по его словам, есть добровольная мобилизация заключенных, отбывающих наказание за несерьезные преступления. Речь может идти о 50-60 тысячах человек.

И второй шаг – это дополнительная зарплата местных общин каждому мобилизованному жителю.

"В местных общинах много денег и их руководители часто их воруют с огромным успехом. Также делают какие-то ремонты дорог, что непонятно нормальным людям. Поэтому все деньги и все усилия должны быть направлены на войну и только на войну. Потому что больше приоритетов пока нет", – подытожил Гордон.

Напомним, по словам заместителя командира 23-го отдельного батальона специального назначения ВСУ Дмитрия Бутенко, чтобы как можно больше мужчин шло на службу в армию, нужно проводить просветительскую работу и объяснение, почему сейчас важно идти на передовую.

российские войска
ВСУ
мобилизация
война в Украине
війна

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