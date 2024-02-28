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Гордон назвав три кроки, які можуть покращити мобілізацію

28 лютого 2024 05:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Гордон розповів як покращити мобілізацію в Україні
Дмитро Гордон. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україні потрібно залучати до війни людей зі всього світу, які готові за гроші захищати Україну. Окрім того, до війська за бажанням можна мобілізовувати в'язнів, які відбувають покарання не за серйозні злочини, а місцеві громади мають додатково платити кожному мобілізованому мешканцю по 2 тисячі доларів. Це окрім зарплати від держави. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав український журналіст Дмитро Гордон, відповідаючи на питання як же покращити мобілізацію.

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На його думку, Україна як і Росія так само може збирати людей на війну по світу, які би воювали за гроші. Мовляв, Росія ж може винайняти 15 тисяч непальців, сомалійців, кубинців і Україна теж може піти таким шляхом. Кошти їм мали би платити наші друзі.

І українці, за словами Гордона, погодилися би з таким кроком держави.

"Скільки нас зараз? Може, 25 мільйонів, а в Росії 140 мільйонів. Мобілізаційний ресурс в РФ — величезний. Тому нам треба брати розумом, а не цифрами. Розум підказує, що в світі є багато людей, які живуть за межею бідності і хочуть за гроші піти і битися з ким попало. Треба дати їм гроші, щоб вони били росіян", — вважає журналіст.

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ЗСУ. Фото: Генштаб

Наступні два кроки, які би покращили процес мобілізації, за його словами, є добровільна мобілізація в'язнів, які відбувають покарання за несерйозні злочини. Мова може йти про 50-60 тисяч осіб.

І другий крок — це додаткова зарплата місцевих громад кожному мобілізованому жителю. 

"У місцевих громадах багато грошей і керівники місцевих громад часто їх крадуть з величезним успіхом. Також роблять якісь ремонти доріг, що незрозуміло нормальним людям. Тому всі гроші та всі зусилля мають бути спрямовані на війну і лише на війну. Бо більше пріоритетів наразі немає", — підсумував Гордон.

Нагадаємо, за словами заступника командира 23-го окремого батальйону спеціального призначення ЗСУ Дмитра Бутенка, щоби якомога більше чоловіків йшло на службу в армію, слід проводити просвітницьку роботу та пояснення, чому зараз важливо йти на передову.

російські війська
ЗСУ
мобілізація
війна в Україні
війна

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