Гончаренко анонсировал изменения в военной службе в Украине

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Украине хотят изменить правила военной службы. В частности, речь идет об отмене срочной службы.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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Гончаренко сообщил, что Кабмин согласовал проект указа Президента Владимира Зеленского, который упорядочивает прохождение военной службы в ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службе транспорта.

По словам нардепа, изменится:

карьера после войны — военные будут получать звания и должности по конкурсу, а не только за выслугу лет;

ротации — военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта;

новые правила контрактов — упорядочат систему подписания и продления контрактов;

новые виды службы — добавляются базовая военная служба и служба резервистов;

срочной службы больше не будет — этот формат отменяют.

"Эти изменения — часть большой реформы стандартов НАТО. Но многие из них заработают только после войны", — добавил Гончаренко.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, юрист Владимир Пилипенко разъяснил, что отмена военного положения не автоматически означает прекращение мобилизации.

Также в Раде нет законопроектов по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет, но власть разработала другие способы привлечения молодежи.