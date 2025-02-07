Гончаренко анонсировал изменения в военной службе в Украине

Гончаренко заявил, что в Украине отменят срочную службу
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Украине хотят изменить правила военной службы. В частности, речь идет об отмене срочной службы.
Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram в пятницу, 7 февраля.
Правила военной службы в Украине
Гончаренко сообщил, что Кабмин согласовал проект указа Президента Владимира Зеленского, который упорядочивает прохождение военной службы в ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службе транспорта.
По словам нардепа, изменится:
- карьера после войны — военные будут получать звания и должности по конкурсу, а не только за выслугу лет;
- ротации — военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта;
- новые правила контрактов — упорядочат систему подписания и продления контрактов;
- новые виды службы — добавляются базовая военная служба и служба резервистов;
- срочной службы больше не будет — этот формат отменяют.
"Эти изменения — часть большой реформы стандартов НАТО. Но многие из них заработают только после войны", — добавил Гончаренко.
Напомним, юрист Владимир Пилипенко разъяснил, что отмена военного положения не автоматически означает прекращение мобилизации.
Также в Раде нет законопроектов по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет, но власть разработала другие способы привлечения молодежи.
Читайте Новини.LIVE!