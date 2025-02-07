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Гончаренко заявил, что в Украине отменят срочную службу

7 февраля 2025 17:11
Виктория Козырь - редактор
Гончаренко анонсировал изменения в военной службе в Украине
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Украине хотят изменить правила военной службы. В частности, речь идет об отмене срочной службы.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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Гончаренко сообщил, что Кабмин согласовал проект указа Президента Владимира Зеленского, который упорядочивает прохождение военной службы в ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службе транспорта.

По словам нардепа, изменится:

  • карьера после войны — военные будут получать звания и должности по конкурсу, а не только за выслугу лет;
  • ротации — военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта;
  • новые правила контрактов — упорядочат систему подписания и продления контрактов;
  • новые виды службы — добавляются базовая военная служба и служба резервистов;
  • срочной службы больше не будет — этот формат отменяют.

"Эти изменения — часть большой реформы стандартов НАТО. Но многие из них заработают только после войны", — добавил Гончаренко.

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Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, юрист Владимир Пилипенко разъяснил, что отмена военного положения не автоматически означает прекращение мобилизации.

Также в Раде нет законопроектов по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет, но власть разработала другие способы привлечения молодежи.

Алексей Гончаренко война ВСУ нардепы мобилизация
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