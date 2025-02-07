Федір Веніславський сказав чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні

ТЦК перевіряє документи. Фото: Львівський ТЦК та СП

Станом на сьогодні у Верховній Раді України відсутні законодавчі ініціативи щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Водночас влада розробила інші механізми, як зацікавити молодь долучатися до лав Збройних сил України.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, повідомляє "Суспільне".

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За його словами, всі дискусії на цю тему залишаються виключно на рівні політичних обговорень і навряд чи отримають підтримку як у профільному комітеті, так і в парламенті загалом.

"Все, що обговорюється — це виключно політичні дискусії, які на моє глибоке переконання навряд чи знайдуть підтримку як в нашому комітеті, так і в парламенті загалом", — сказав Веніславський.

Водночас він наголосив, що попри затяжну війну мобілізація в Україні триває у плановому режимі. Минулого року кілька тисяч громадян віком від 18 до 25 років уклали контракти на проходження військової служби.

Зі слів депутата, після розробки додаткових мотиваційних механізмів, зокрема запровадження разових виплат при укладанні контрактів, очікується суттєве зростання кількості охочих долучитися до служби. Це, за його прогнозами, сприятиме посиленню обороноздатності країни.

Нагадаємо, ексрадник Головнокомандувача Збройних Сил України заявив, що в країні можуть незабаром знизити мобілізаційний вік.

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін висловився з приводу доцільності призову та зниження мобілізації.

Втім, деяких осіб молодше 25 років все ж можуть мобілізувати — юристи пояснили, за яких умов це можливо.