Гончаренко анонсував зміни у військовій службі в Україні

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні хочуть змінити правила військової служби. Зокрема, йдеться про скасування строкової служби.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram у пʼятницю, 7 лютого.

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Гончаренко повідомив, що Кабмін погодив проєкт указу Президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

За словами нардепа, зміниться:

кар’єра після війни — військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом, а не лише за вислугу років;

ротації — військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду;

нові правила контрактів — упорядкують систему підписання та продовження контрактів;

нові види служби — додаються базова військова служба та служба резервістів;

строкової служби більше не буде — цей формат скасовують.

"Ці зміни — частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", — додав Гончаренко.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, юрист Володимир Пилипенко роз’яснив, що скасування воєнного стану не автоматично означає припинення мобілізації.

Також у Раді немає законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, але влада розробила інші способи залучення молоді.