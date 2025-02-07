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Гончаренко заявив, що в Україні скасують строкову служби

7 лютого 2025 17:11
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Гончаренко анонсував зміни у військовій службі в Україні
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні хочуть змінити правила військової служби. Зокрема, йдеться про скасування строкової служби.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram у пʼятницю, 7 лютого.

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Гончаренко повідомив, що Кабмін погодив проєкт указу Президента Володимира Зеленського, який впорядковує проходження військової служби в ЗСУ, Нацгвардії та Державній спеціальній службі транспорту.

За словами нардепа, зміниться:

  • кар’єра після війни — військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом, а не лише за вислугу років;
  • ротації — військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду;
  • нові правила контрактів — упорядкують систему підписання та продовження контрактів;
  • нові види служби — додаються базова військова служба та служба резервістів;
  • строкової служби більше не буде — цей формат скасовують.

"Ці зміни — частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", — додав Гончаренко.

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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, юрист Володимир Пилипенко роз’яснив, що скасування воєнного стану не автоматично означає припинення мобілізації.

Також у Раді немає законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років, але влада розробила інші способи залучення молоді.

Олексій Гончаренко війна ЗСУ нардепи мобілізація
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