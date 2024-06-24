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Гончаренко эмоционально высказался по поводу мобилизации мужчин до 25 лет

24 июня 2024 21:06
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Гончаренко раскритиковал мобилизацию мужчин до 25 лет
Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Народный депутат Алексей Гончаренко раскритиковал мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет. Он подал в ВР законопроект для того, чтобы предоставить этой категории военнообязанных отсрочку.

Об этом нардеп рассказал в Telegram в понедельник, 24 июня.

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Мобилизация мужчин до 25 лет

Гончаренко рассказал, что получил много обращений по поводу мобилизации мужчины до 25 лет, которые не служили в армии или не прошли соответствующую кафедру, но были признаны ограниченно годными. По словам нардепа, он обратился в Миноборону, где ему ответили, что они не видят проблемы и будут продолжать мобилизовать ограниченно годных граждан до 25 лет.

"Ну, это просто абсурд! То есть здоровые не могут быть мобилизованы, а те, кто имеет определенные ограничения — могут быть такими. Ну вот как это может быть?" — заявил народный депутат.

Гончаренко подал законопроект №11379 в Раду, чтобы эта категория граждан также получила отсрочку от призыва.

Скриншот поста Олексея Гончаренка
Скриншот поста Олексея Гончаренка

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в украинском правительстве может быть изменено постановление Кабмина о бронировании от мобилизации.

В то же время в парламент внесли законопроект №11332, в котором установили размер налога для предпринимателей за бронь работников от мобилизации, совпадающий с минимальной выплатой бойцу ВСУ.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
Минобороны
нардепы
военный призыв
мобилизация
народные депутаты
отсрочка

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