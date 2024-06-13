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Глава Житомирского ТЦК призвал перевести экономику на военные рельсы — детали заявления

13 июня 2024 19:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Скандальное заявление житомирского военкома — детали
Глава Житомирского ТЦК Сергей Мартищенко. Фото: ЖОТЦК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Начальник Житомирского ОТЦК Сергей Мартыщенко попал в скандал, призвав перевести украинскую экономику на военные рельсы. Он заявил, что нормы бронирования в Украине не удовлетворяют потребности ВСУ, где остро ощущается нехватка личного состава.

Видео его заявления появилось в официальных соцсетях Житомирского ОТЦК СП в Facebook , в четверг, 13 июня.

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По словам военкома, с 2014 года кадровых военнослужащих – от солдата до офицера на уровне батальона и бригады в рядах ВСУ осталось очень мало.

"И мне обидно иногда слышать: "А кто же будет работать?" У меня точка зрения такова: пусть лучше завод будет законсервирован, но он будет украинским. Отвоюем и наши заводы будут работать дальше", — считает Мартищенко.

Глава ТЦК призвал экономику перевести на военные рельсы.

"Работник не пять дней в неделю с восьми до шестнадцатой, а круглосуточно в две смены. Есть три слесаря, вот они и работают. Военный же не сидит в окопе с восьми до шестнадцатой. Надо задуматься над этим вопросом", — подытожил военком в своем скандальном заявлении.

Напомним, что в Звягельском РТЦК СП Житомирской области от эпилептического нападения скончался 32-летний Сергей Ковальчук, хотя военкомы заявили, что он "злоупотреблял алкоголем". Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство".

Впоследствии, одного из начальников центра комплектования отстранили от исполнения служебных обязанностей на период расследования обстоятельств смерти. В свою очередь, почти сто жителей города Барановка пришли под стены военкомата с протестом, потому что не верили в смерть Ковальчука от эпилепсии из-за алкоголя, как настаивали военкомы.

Житомир
мобилизация
экономика
война в Украине
бронирование
Украина
Житомирская область
ТЦК и СП
ВСУ
Бронь от мобилизации

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