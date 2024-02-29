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Герой Украины Верес назвал главную причину необходимости мобилизации

29 февраля 2024 23:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Герой Украины Верес назвал главную причину необходимости мобилизации
Командир батальона К2, Герой Украины, майор ВСУ Кирилл Верес. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины, майор ВСУ Кирилл Верес назвал главную причину проведения мобилизации в Украине. По его словам, она нужна для того, чтобы не потерять еще больше территории.

Об этом он рассказал в интервью украинскому милблогеру Игорю Омеляновичу.

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В интервью военный спрогнозировал, что если мобилизация будет удачно проведена без каких-либо нарушений как конституционных, так и правовых, пополнив личный состав частей, понесших потери, Украина "не потеряет то, что мы имеем сейчас".

"Мобилизация нужна, чтобы не терять то, что у нас есть. Люди на фронте истощены, им нужно время для отдыха. Это не обязательно год или два, многим хватает две недели", — сказал Верес.

При этом он добавил, что мобилизация не должна нарушать ни одно из прав украинцев.

Напомним, что ранее Кирилл Верес рассказал о своем отношении к действующей мобилизации, заявив, что дерзость со стороны ТЦК СП отпугивает людей от войска, и в К2 возмущены таким поведением.

В то же время пулеметчица ВСУ Оксана Рубаняк заявила, что рекрутинг эффективнее мобилизации, ведь тогда в армию приходят мотивированные бойцы, которые могут самостоятельно выбирать военную специальность.

А адвокат Ростислав Кравец заявил, что правки, которые нардепы подали в мобилизационный законопроект №10449, не решат вопрос мобилизации, из-за отсутствия положений о социальном обеспечении, которые достаточно болезненны для военных.

ВСУ
Украина
военные
мобилизация
война в Украине

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