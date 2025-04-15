Базовая подготовка для военных — сроки учений сократили

Военные на учениях. Фото: Генштаба ВСУ

В Вооруженных Силах обновлена программа базовой общей военной подготовки (БОВП). С 1 мая начнет действовать ряд изменений, прежде всего сокращение срока подготовки и снижение уровня физических нагрузок.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, 15 апреля.

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В Генштабе сообщили, что к программе БОВП разработали изменения, которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в:

частях обеспечения,

подразделениях охраны,

ТЦК и СП,

высших военных учебных заведениях,

учебных центрах,

учреждениях,

медицинских подразделениях,

подразделениях логистики, связи и охраны.

Соответствующее решение принял Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, поэтому уже с 1 мая указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

В ведомстве отметили, что эти изменения касаются как военных, которых только призвали на службу, так и тех, кто проходил обучение на кафедрах военной подготовки ранее или по разным причинам проходит БОВП повторно.

"Речь идет именно о прежней категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии", — отметили в Генштабе.

Кроме того, там добавили, что такие изменения введены для того, чтобы упорядочить программу подготовки, снизить ее интенсивность для соответствующей категории военнослужащих, а также доукомплектовать подразделения обеспечения.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, ранее мы объясняли, кто обязательно должен пройти базовую военную подготовку.

Также мы сообщали, в чем особенность базовой подготовки для новобранцев 18-24 лет.