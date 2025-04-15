Базовая подготовка для военных — сроки учений сократили

Генштаб сократил базовую подготовку для части военных
В Вооруженных Силах обновлена программа базовой общей военной подготовки (БОВП). С 1 мая начнет действовать ряд изменений, прежде всего сокращение срока подготовки и снижение уровня физических нагрузок.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, 15 апреля.
Изменения в базовой подготовке для военных
В Генштабе сообщили, что к программе БОВП разработали изменения, которые уменьшат нагрузку на военнослужащих, пригодных к службе в:
- частях обеспечения,
- подразделениях охраны,
- ТЦК и СП,
- высших военных учебных заведениях,
- учебных центрах,
- учреждениях,
- медицинских подразделениях,
- подразделениях логистики, связи и охраны.
Соответствующее решение принял Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, поэтому уже с 1 мая указанные категории военнослужащих будут проходить БОВП по обновленной программе, которая предусматривает:
- сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
- снижение уровня физических нагрузок;
- формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
В ведомстве отметили, что эти изменения касаются как военных, которых только призвали на службу, так и тех, кто проходил обучение на кафедрах военной подготовки ранее или по разным причинам проходит БОВП повторно.
"Речь идет именно о прежней категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях — согласно решению военно-врачебной комиссии", — отметили в Генштабе.
Кроме того, там добавили, что такие изменения введены для того, чтобы упорядочить программу подготовки, снизить ее интенсивность для соответствующей категории военнослужащих, а также доукомплектовать подразделения обеспечения.
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