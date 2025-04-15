Базова підготовка для військових — терміни навчань скоротили

Військові на навчаннях. Фото: Генштабу ЗСУ

У Збройних Силах оновлено програму базової загальної військової підготовки (БЗВП). З 1 травня почне діяти низка змін, перш за все скорочення терміну підготовки та зниження рівня фізичних навантажень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у вівторок, 15 квітня.

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У Генштабі повідомили, що до програми БЗВП розробили зміни, які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в:

частинах забезпечення,

підрозділах охорони,

ТЦК та СП,

вищих військових навчальних закладах,

навчальних центрах,

установах,

медичних підрозділах,

підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Відповідне рішення ухвалив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, тому вже з 1 травня зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

У відомстві наголосили, що ці зміни стосуються як військових, яких тільки призвали на службу, так і тих, хто проходив навчання на кафедрах військової підготовки раніше або з різних причин проходить БЗВП повторно.

"Йдеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах — згідно з рішенням військово-лікарської комісії", — наголосили у Генштабі.

Крім того, там додали, що такі зміни введені для того, аби впорядкувати програму підготовки, знизити її інтенсивність для відповідної категорії військовослужбовців, а також доукомплектувати підрозділи забезпечення.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, хто обов'язково повинен пройти базову військову підготовку.

Також ми повідомляли, в чому особливість базової підготовки для новобранців 18-24 років.