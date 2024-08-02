В Украине презентовали документальный фильм "Путь солдата. Мобилизация"

Александр Мисан на показе фильма "Путь солдата. Мобилизация". Фото: Генштаб ВСУ

В Украине в четверг, 1 августа, состоялся допремьерный показ документального фильма "Путь солдата. Мобилизация". Лента рассказывает о трех героях, которые присоединились к украинской армии.

Об этом рассказывает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Проект был создан при содействии Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины.

У фильма есть шесть эпизодов по 45 минут. Это рассказ о трех очень разных героях: 22-летней девушке, 27-летнем интеллигенте и 41-летнем отце четырех детей — гражданских, которые присоединяются к ВСУ и проходят обучение в трех разных учебных центрах.

"Защита государства в нынешних условиях — дело не только профессиональных военных, а всех граждан. Большинство военнослужащих, которые защищают Украину сейчас, — это гражданские, мобилизованные с 2022 года. Тема справедливого рассказа о том, кто защищает страну и откуда они берутся, очень важна", — говорит генерал-майор Александр Голоднюк.

Фильм показывает, что происходит после получения повестки или принятия решения идти защищать страну добровольно. Присутствовавший на показе 41-летний Александр Мисан ушел в армию во второй раз, хотя является отцом четырех детей.

"К сожалению, наш сосед никуда не денется. У нас только один вариант — дать ему по зубам", — объясняет свое решение военный.

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