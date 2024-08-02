В Україні презентували документальний фільм "Шлях солдата. Мобілізація"

Олександр Місан на показі фільму "Шлях солдата. Мобілізація". Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні в четвер, 1 серпня, відбувся допрем'єрний показ документального фільму "Шлях солдата. Мобілізація". Стрічка розповідає про трьох героїв, які долучилися до української армії.

Про це розповідає пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Проєкт було створено за сприяння Командування Сухопутних військ Збройних сил України та Головного управління комунікацій Збройних сил України.

Фільм має шість епізодів по 45 хвилин. Це розповідь про трьох дуже різних героїв: 22-літню дівчину, 27-літнього інтелігента та 41-річного батька чотирьох дітей — цивільних, які приєднуються до ЗСУ та проходять навчання у трьох різних навчальних центрах.

"Захист держави в нинішніх умовах — справа не тільки професійних військових, а всіх громадян. Більшість військовослужбовців, які захищають Україну нині, — це ті, хто були цивільними, мобілізовані з 2022 року. Тема справедливої розповіді про те, хто захищає країну і звідки вони беруться, дуже важлива", — каже генерал-майор Олександр Голоднюк.

Фільм показує, що відбувається після отримання повістки або після прийняття рішення йти захищати країну добровільно. Присутній на показі 41-літній Олександр Мисан пішов в армію вдруге, хоча є батьком чотирьох дітей.

"На жаль, наш сусід нікуди не дінеться. У нас тільки один варіант — дати йому по зубах", — пояснює своє рішення військовий.

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