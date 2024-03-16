Фиктивные браки и усыновление детей, — юрист прокомментировала законность схем уклонистов

Пограничники задерживаю уклонистов. Фото: ГПСУ

Взять брак с человеком с инвалидностью и стать его опекуном или усыновить ребенка — это лишь часть схем, к которым прибегают уклонисты от мобилизации. Однако возможно ли с этим бороться, или наоборот — эти методы вполне законны?

На этот вопрос Новини.LIVE ответила юрист из ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

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Схемы уклоняющихся от мобилизации

Одна из схем уклонения от мобилизации — это брак с человеком с инвалидностью, ведь тогда мужчина становится его официальным опекуном. Однако в законодательстве четкого определения фиктивного брака нет.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Семейного кодекса Украины, брак является фиктивным и может быть признан недействительным по решению суда, если он заключен женщиной и мужчиной или одним из них без намерения создания семьи и обретения прав и обязанностей супругов. Уголовной ответственности здесь нет. Максимум — начнут обвинять в мошенничестве или уклонении от мобилизации", — пояснила Диана Скумадчук.

Однако такое дело вряд ли будет иметь судебную перспективу. Здесь все зависит от адвоката и доказательной базы.

Усыновление ребенка — также возможный вариант. В Украине во время войны эта процедура не приостановлена, однако она стала менее предсказуемой.

"Не существует упрощенной или ускоренной процедуры усыновления детей во время войны. Усыновление осуществляется на общих основаниях с учетом норм действующего национального законодательства. Усыновить ребенка могут как граждане Украины, так и иностранцы", — рассказала юрист.

Усыновить ребенка может гражданин, достигший 21-летнего возраста. Если это родственник ребенка, то он может быть моложе этого возраста.

Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным должна быть минимум 15 лет.

Напомним, за 2023 год было вынесено 1 274 приговора военнообязанным, которые уклонялись от службы.

Также отметим, что СМИ обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогли 2 248 мужчинам призывного возраста выехать из Украины с помощью системы "Шлях".