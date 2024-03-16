Прикордонники затримують ухилянтів. Фото: ДПСУ

Взяти шлюз з людиною з інвалідністю та стати її опікуном чи всиновити дитину — це лише частина схем, до яких вдаються ухилянти від мобілізації. Однак чи можливо з цим боротись, чи навпаки — ці методи є цілком законними?

На це питання Новини.LIVE відповіла юристка з ЮК "Приходько та партнери" Діана Скумадчук.

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Схеми ухилянтів від мобілізації

Одна зі схем ухилення від мобілізації — це шлюб з людино з інвалідністю, адже тоді чоловік стає її офіційним опікуном. Однак в законодавстві чіткого визначення фіктивного шлюбу немає.

"Відповідно до пункту 2 статті 40 Сімейного кодексу України, шлюб є фіктивним і може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він укладений жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя. Кримінальної відповідальності тут немає. Максимум — почнуть звинувачувати у шахрайстві, або ухилення від мобілізації", — пояснила Діана Скумадчук.

Однак така справа навряд чи матиме судову перспективу. Тут усе залежатиме від адвоката та доказової бази.

Усиновлення дитина — також можливий варіант. В Україні під час війни ця процедура не є призупиненою, однак вона стала менш передбачуваною.

"Не існує спрощеної або пришвидшеної процедури усиновлення дітей під час війни. Усиновлення здійснюється на загальних підставах з урахуванням норм чинного національного законодавства. Усиновити дитину можуть як громадяни України, так і іноземці", — розповіла юристка.

Усиновити дитину може громадянин, який досяг 21-річного віку. Якщо це родич дитини, то він може бути молодшим за цей вік.

Різниця у віці між усиновлювачем і усиновленим має бути мінімум 15 років.

Нагадаємо, за 2023 рік було винесено 1 274 вироки військовозобов'язаним, які ухилялися від служби.

Також зазначимо, що ЗМІ виявили сотні громадських організацій і благодійних фондів, які допомогли 2 248 чоловікам призовного віку виїхати з України за допомогою системи "Шлях".