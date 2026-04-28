Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Больше Искандера: Fire Point показали макет ракеты FP-9

Больше Искандера: Fire Point показали макет ракеты FP-9

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 13:36
Макеты ракеты FP-9. Фото: кадр из видео

Украинская компания Fire Point показала макет баллистической ракеты FP-9. Ее дальность полета - 855 км, а боевая часть составляет 800 кг. Эта ракета сможет достигать до Москвы. Кроме того, она будет больше российских "Искандера" и "Гром-2".

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на "Укрінформ".

Макет украинской ракеты FP-9

Макет представили во время выставки "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение". Она проходит в польском Жешуве.

Баллистическую ракету FP-9 представила украинская компания Fire Point. Она должна выйти на кодификацию Министерства обороны летом 2026 года. Учитывая дальность полета, около 855 км, FP-9 может достичь Москвы.

Макет FP-9 представили рядом с FP-7, которая сейчас проходит огневые испытания. Из масштаба понятно, что FP-9 должна может иметь длину около 9,5 метра, а наибольший ее диаметр будет составлять 1,1 метра. Это свидетельствует о том, что новая украинская баллистическая ракета будет больше российского "Искандера".

В то же время габариты ракеты тесно зависят от того, какие технические характеристики она будет иметь. В частности, если боевая часть будет составлять 800 кг, то размер FP-9 должен быть соответствующим.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Министерстве иностранных дел Украины презентовали противокорабельную крылатую ракету "Нептун". На обновленной экспозиции оборонных решений показали и ракету-дрон Areion, разработанную на базе проекта "Паляница".

Также мы писали о том, что украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возможности создания антибаллистических ракет. Речь идет о вооружении, которое сможет сбивать российскую баллистику. По словам главы государства, для этого нужны лишь лицензии от США.

Мы также рассказывали о том, что Украина разрабатывает собственную систему ПВО. Она должна стать аналогом Patriot, который будет в разы дешевле. Главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что первую баллистическую ракету новой системой хотят перехватить уже в 2027 году.

оружие ракеты производство оружия
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации