Больше Искандера: Fire Point показали макет ракеты FP-9

Макеты ракеты FP-9.

Украинская компания Fire Point показала макет баллистической ракеты FP-9. Ее дальность полета - 855 км, а боевая часть составляет 800 кг. Эта ракета сможет достигать до Москвы. Кроме того, она будет больше российских "Искандера" и "Гром-2".

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на "Укрінформ".

Макет представили во время выставки "На пути к URC (Ukraine Recovery Conference). Безопасность и оборонное измерение". Она проходит в польском Жешуве.

Баллистическую ракету FP-9 представила украинская компания Fire Point. Она должна выйти на кодификацию Министерства обороны летом 2026 года. Учитывая дальность полета, около 855 км, FP-9 может достичь Москвы.

Макет FP-9 представили рядом с FP-7, которая сейчас проходит огневые испытания. Из масштаба понятно, что FP-9 должна может иметь длину около 9,5 метра, а наибольший ее диаметр будет составлять 1,1 метра. Это свидетельствует о том, что новая украинская баллистическая ракета будет больше российского "Искандера".

Читайте также:

В то же время габариты ракеты тесно зависят от того, какие технические характеристики она будет иметь. В частности, если боевая часть будет составлять 800 кг, то размер FP-9 должен быть соответствующим.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Министерстве иностранных дел Украины презентовали противокорабельную крылатую ракету "Нептун". На обновленной экспозиции оборонных решений показали и ракету-дрон Areion, разработанную на базе проекта "Паляница".

Также мы писали о том, что украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возможности создания антибаллистических ракет. Речь идет о вооружении, которое сможет сбивать российскую баллистику. По словам главы государства, для этого нужны лишь лицензии от США.

Мы также рассказывали о том, что Украина разрабатывает собственную систему ПВО. Она должна стать аналогом Patriot, который будет в разы дешевле. Главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что первую баллистическую ракету новой системой хотят перехватить уже в 2027 году.