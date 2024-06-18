"Резерв+" обновлен — электронный военно-учетный документ уже доступен

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ. Также в мобильном приложении работает QR-код для удобной проверки данных.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook во вторник, 18 июня.

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Подробности обновления приложения "Резерв+"

"По ощущениям, что вместе с командой запускаем будущее. Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+. Цифровизация неотвратима", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в приложении теперь доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство", — сообщают разработчики.

Сообщение Екатерины Черногоренко в Facebook. Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что с 18 июня информация из реестра "Оберіг" будет приравнена к электронному военно-учетному документу.

"18 июня QR-код будет полностью доступен в мобильном приложении. Нужно будет запросить свою информацию из "Оберіга", получить ее уже с QR-кодом и рассчитывать на то, что это уже будет равноценный военно-учетный документ", — поясняли в Минобороны.

Должностные лица будут считывать QR-код также через приложение без дополнительного оборудования.

Напомним, в Украине с 18 мая функционирует приложение для обновления военно-учетных данных "Резерв+". В Минобороны опровергли миф о некорректной работе приложения.

Ранее адвокат Юрий Танасийчук заявлял, что в Украине отсутствуют законодательные препятствия для введения электронных повесток. По его мнению, государство должно использовать все доступные каналы связи, в том числе мессенджеры, для работы с военнообязанными.

Кроме того, ранее была анонсирована еще одна новая функция в "Резерв+": пользователи смогут просматривать актуальные вакансии ВСУ.