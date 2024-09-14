Армия+ — в Минобороны показали инструкцию создания рапорта

Военный смотрит в мобильное устройство. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие могут быстро создавать и подавать рапорты с помощью приложения "Армия+". Для этого необходимо выбрать один из 11 шаблонов и заполнить его.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в субботу, 14 сентября.

Читайте также:

Как создать рапорт в приложении "Армия+"

Приложение "Армия+" было разработано именно для военнослужащих, презентация приложения состоялась 8 августа текущего года.

Сейчас военнослужащие могут подать один из самых востребованных документов не за несколько дней, а за считанные минут — речь идет о рапорте.

Сообщается, что пользователи могут выбрать один из 11 шаблонов рапортов, заполнить его и отправить электронно, что существенно сокращает время на обработку документов.

"Теперь в "Армия+" вы можете составить, подписать и отправить электронный рапорт, а затем еще отследить статус согласования", — говорится в сообщении.

Для этого военный должен открыть приложение на своем устройстве и перейти в раздел "Рапорт", где сможет выбрать нужный ему шаблон. Всего в "Армия+" есть четыре группы рапортов: на отпуск и на помощь, а также направление и выдача направления.

Затем военному нужно будет заполнить рапорт, шаг за шагом внося нужную информацию, которая будет появляться на экране.