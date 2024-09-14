Застосунок Армія+ — у Міноборони показали інструкцію створення рапорту

Військовий дивиться у мобільний пристрій. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці тепер можуть швидко створювати і подавати рапорти за допомогою застосунку "Армія+". Для цього потрібно обрати один із 11 шаблонів та заповнити його.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у суботу, 14 вересня.

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Як створити рапорт в застосунку "Армія+"

Застосунок "Армія+" був розроблений саме для військовослужбовців, презентація додатку відбулася 8 серпня поточного року.

Наразі військовослужбовці можуть подати один із найбільш затребуваних документів не за кілька днів, а за лічені хвилини — йдеться про рапорт.

Повідомляється, що користувачі можуть вибрати один з 11 шаблонів рапортів, заповнити його та відправити електронно, що суттєво скорочує час на обробку документів.

"Тепер в "Армія+" ви можете скласти, підписати та відправити електронний рапорт, а потім ще відстежити статус погодження", — йдеться в повідомленні.

Для цього військовий повинен відкрити застосунок на своєму пристрої та перейти у розділ "Рапорт", де зможе обрати потрібний йому шаблон. Загалом в "Армія+" є чотири групи рапортів: на відпустку та на допомогу, а також направлення та видача направлення.

Потім військовому потрібно буде заповнити рапорт, крок за кроком вносячи потрібну інформацію, яка з'являтиметься на екрані.