Когда появится электронная отсрочка и бронирование в приложении Резерв+

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что в приложении "Резерв+" вскоре появится возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн. Это поможет сэкономить время.

Об этом Екатерина Черногоренко сказала в интервью NV в субботу, 22 июня.

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Новые функции в "Резерв+"

Черногоренко объяснила, что в некоторых случаях отсрочка должна предоставляться автоматически, то есть без похода в ТЦК и сбора бумажек. В частности, речь идет о людях с инвалидностью и родителях троих детей. По ее словам, все эти данные уже есть у государства.

"Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы "Резерв+" стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не отнимали время и ресурсы наших граждан", — отметила она.

Известно, что функцию запустят в течение лета. Кроме того, комментируя введение процесса электронного бронирования, Черногоренко отметила, что он будет доступен на портале "Дія", а Минобороны будет системой-партнером.

"Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников, подлежащих бронированию. Руководитель сможет бронировать их онлайн. Эта информация будет сразу передаваться в реестр "Оберіг". Затем каждый забронированный пользователь "Резерв+" получит соответствующий статус в приложении в своем смартфоне. Статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение. Фактически это должно занять несколько минут", — рассказала заместитель министра обороны.

Она отметила, что для внедрения этой функции требуется сотрудничество нескольких министерств: Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны и Пенсионного фонда. Черногоренко добавила, что принимаются все меры для скорейшего внедрения этого сервиса, и вероятно, это произойдет в течение лета.

Напомним, Министерство обороны Украины и командование Сухопутных войск запустило электронную очередь в территориальные центры комплектования. Военнообязанным не придется долго ждать, чтобы обновить данные.

Также месяц назад после принятия закона о мобилизации в Украине запустили приложение для военнообязанных "Резерв+". Замминистра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что приложением воспользовались уже 1 миллион 700 тысяч украинцев, что позволило сэкономить много времени. Ведь оформление военно-учетного документа в ТЦК занимает не менее 30 минут.