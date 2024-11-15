Экс-глава "Азова" Максим Жорин объяснил, как рекрутинговые центры влияют на мобилизацию и что необходимо для улучшения мобилизационного процесса

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: novosti.dn.ua

Решить вопросы мобилизации с помощью рекрутинговых центров невозможно. Рекрутинг облегчает процесс мобилизации, но не заменяет его.

Об этом 14 ноября сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин .

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Как, по мнению военного, можно добиться эффективности мобилизации

Экс-глава "Азова" подчеркнул, что положительной мотивации недостаточно, ведь еще не было войны, в которой участвовали только добровольцы. Рекрутинг и мобилизацию нужно интегрировать в единую систему — только таким образом можно добиться эффективного результата.

Также Жорин посоветовал помимо информационной политики популяризировать подготовку гражданского населения.

"После подготовки люди не только получают необходимые навыки, полностью снимается главный вопрос — поиск мотивации бороться. Прошедший подготовку теряет страхи, связанные с войной и службой, понимает все реалии уже гораздо лучше", — объяснил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады.

По его мнению, для того, чтобы страна выстояла и не потеряла свое морально-волевое положение, общество должно быть милитаризованным, а подготовка — массовой.

Напомним, военнослужащий батальона "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что мобилизационный возраст нужно снизить до 45 лет. Он считает, что таким образом удастся привлечь в службу больше молодежи.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, почему мобилизация будет продолжаться и в 2025 году. По его мнению, это необходимо для удовлетворения потребностей фронта и военной стратегии.