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Ексочільник "Азова" пояснив, як рекрутинг впливає на мобілізацію

15 листопада 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ексголова "Азова" Максим Жорін пояснив, як рекрутингові центри впливають на мобілізацію та що необхідно для покращення мобілізаційного процесу
Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: novosti.dn.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Вирішити питання мобілізації за допомогою рекрутингових центрів неможливо. Рекрутинг полегшує процес мобілізації, однак не заміняє його.

Про це 14 листопада повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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Скриншот повідомлення Максима Жоріна

Як, на думку військового, можна досягти ефективності мобілізації

Ексголова "Азова" наголосив, що позитивної мотивації недостатньо, адже ще не було війні, в якій брали участь тільки добровольці. Рекрутинг і мобілізацію треба інтегрувати в єдину систему — лише в такий спосіб можна досягти ефективного результату.

Також Жорін порадив, окрім інформаційної політики, популяризувати підготовку цивільного населення.

"Після підготовки люди не лише отримують необхідні навички, повністю знімається головне питання — пошук мотивації боротися. Той, хто пройшов підготовку, втрачає страхи, повʼязані з війною та службою, розуміє всі реалії вже набагато краще", — пояснив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади.

На його думку для того, щоб країна вистояла та не втратила свій морально-вольовий стан, суспільство має бути мілітаризованим, а підготовка — масовою. 

Нагадаємо, військовослужбовець батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що мобілізаційний вік треба знизити до 45 років. Він вважає, що таким чином вдасться залучити до служби більше молоді.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, чому мобілізація триватиме й у 2025 році. На його думку, це необхідно для задоволення потреб фронту та реалізації військової стратегії.

військовий призов полк "Азов" мобілізація військовослужбовці Максим Жорін

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