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У Міноборони пояснили, навіщо мобілізація триватиме й у 2025 році

14 листопада 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, чому у 2025 році в Україні триватиме мобілізація
Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У 2025 році в Україні продовжиться мобілізаційний процес. Це необхідно зокрема для того, щоб задовольнити потреби фронту.

Таку заяву у вівторок, 12 листопада, під час виступу на щорічних загальних зборах Європейської Бізнес Асоціації 2024 зробив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Очільник оборонного відомства наголосив, що для того, аби тримати оборону й реалізовувати всі цілі, які були зазначені у військовій стратегії, потрібно продовжувати мобілізацію. Водночас він зазначив, що уряд ще влітку схвалив постанови для резервування деяких категорій громадян.

"Мусимо продовжити мобілізацію. Ми будемо завжди відкриті, щоб працювати з асоціаціями. І ми просимо звернутися до нас і аргументувати, як ми можемо вам допомогти. Улітку ми вже допомогли зробити резерв, але якщо потрібно ще резервувати, треба прийти й разом поспілкуватися, і ми допоможемо", — пообіцяв Умєров.

Також він додав, що Міноборони дає рекомендації щодо кількості громадян, яку необхідно мобілізувати для того, щоб тримати фронт і мати резерви.

"Ми намагаємося змінити парадигму. Щоб служіння було честю, а не бусифікацією, як це зараз сприймає суспільство... Це для нас дуже проблематичне питання", — зазначив міністр оборони.

Раніше військовослужбовець батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що мобілізаційний вік треба знизити до 45 років. На його думку, таким чином вдасться залучити до служби більше молоді.

Також ми повідомляли, скільки платять мобілізованим громадянам. Під час навчання новобранці отримують мінімальне грошове забезпечення — 20 тисяч гривень. А от після завершення навчання та направлення на роботу військовослужбовець може за місяць заробити до 120 тисяч гривень.

Міноборони мобілізація війна в Україні Умєров військовослужбовці

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