Юристы объяснили какие трудности будут у уклонистов после тюрьмы

СИЗО в Киеве. Фото: УНИАН

В Украине в судебной практике уже есть случаи, когда уклонистам за сознательный выбор не мобилизоваться назначают реальные сроки лишения свободы . Юрист предупреждает, что даже после окончания отбывания срока, уклонисты в дальнейшем будут иметь серьезные проблемы.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в комментарии для ТСН.

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Роман Симутин заявил, что в судебной практике раза растет количество случаев, когда судьи назначают реальные сроки лишения свободы для уклонистов. Военнообязанные, сознательно нарушающие мобилизационное законодательство, получают наказание в виде трех лет тюрьмы.

Адвокат указывает, что этого достаточно для того, чтобы иметь в будущем много проблем.

"Вообще человек с судимостью не сможет устроиться на какую-либо государственную службу. Как показывает анализ ситуации, если раньше суды давали в 10%-15% реальные сроки наказания, то сейчас 50%-60%. То есть в разы увеличилась доля людей, которые получают реальные сроки наказания", — заявил Симутин.

Также Верховный суд настаивает на том, чтобы нарушителям мобилизационного процесса назначали реальные сроки наказания, как рассказал экс-председатель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"По мнению суда, другие люди последуют примеру. Уклонился от военной службы и фактически не понес наказание. То есть уклонился повторно от военной службы. Поэтому и увеличилось количество приговоров, когда применяются реальные сроки", — добавил адвокат.

С какими проблемами столкнутся уклоняться после тюрьмы

Судимость оказывает негативное влияние на жизнь в социуме. Граждане, отбывавшие тюремное наказание, не могут занимать должность на государственных службах, в правоохранительных органах и тех, где есть доступ к государственной тайне.

"На государственной службе и в правоохранительных органах проводится служебная проверка до 5 колен. Но если говорить о частных предприятиях, то все будет зависеть от работодателя. В частном секторе ситуация более мягкая. Каких-либо других ограничений для человека нет", — объясняет адвокат. Екатерина Анищенко.