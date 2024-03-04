Экс-командир Азова Жорин настаивает на всеобщей мобилизации

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Сейчас Украине нужна всеобщая мобилизация. Западные партнеры могут остановить поставки помощи и в результате государство сможет рассчитывать только на себя.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram в воскресенье, 3 марта.

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Жорин подчеркнул, что сейчас Украине нужна всеобщая мобилизация и речь идет не только о мужчинах, которые должны идти в армию. По его словам, страна должна мобилизовать все свои ресурсы, возможности и производства для победы.

"Нужно осознать, что рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться. Когда мы сможем рассчитывать исключительно на себя, то и будем жаловаться исключительно себе", — считает военный.

Скриншот сообщения Максима Жорина в Telegram

Напомним, по словам главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, Украине нужна справедливая мобилизация. Он подчеркнул, что вопрос военного призыва, прежде всего, касается ротации защитников.

Ранее Жорин рассказывал, что мобилизация в 500 или 300 тысяч не соответствует действительности. По его словам, ВСУ нужны люди постоянно, а призыв в полмиллиона не решит вопрос мобилизации раз и навсегда.