Дроны обязательно идут первыми: Сырский посетил Константиновское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время визита на Константиновское направление. Фото: Сырский/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Константиновское направление, которое остается одним из самых горячих на фронте. Во время поездки он заявил, что украинские военные активизируют использование беспилотников для нанесения ударов по противнику и сохранения жизней бойцов. Также Сырский рассказал об оперативной ситуации в Константиновке и потерях российских войск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Сырского в понедельник, 20 июля.

Сырский посетил Константиновское направление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в район ведения боевых действий на Константиновском направлении. Там он заслушал доклады руководства 19-го армейского корпуса, а также командиров боевых бригад и подразделений об оперативной обстановке и состоянии обеспечения войск.

По словам Сырского, во время совещания основное внимание уделили расширению применения беспилотных систем всех типов. Это должно усилить огневое воздействие на российские войска и помочь снизить риски для украинских защитников.

О роли беспилотников на поле боя главнокомандующий сказал следующее:

"Главный акцент — на расширении применения беспилотных систем всех типов, чтобы усилить огневое воздействие на противника и снизить риски для жизни личного состава. Наша оборона остается активной. Дроны обязательно идут первыми — и для обнаружения противника, и для его поражения".

Также Сырский ознакомился с текущей ситуацией в Константиновке. Вместе с командирами он обсудил возможные новые вызовы на этом участке фронта и варианты противодействия им.

По его словам, Константиновское направление по-прежнему остается одним из самых напряженных на всей линии боевого столкновения. В среднем российские войска совершают там до 20 атак в сутки и не прекращают попыток продвинуться вглубь города.

Отдельно главнокомандующий привёл данные украинской разведки о ситуации в Константиновке:

"По данным разведки, в Константиновке российские оккупанты сосредоточили до 145 человек. Подразделения Сил обороны продолжают в городе контрдиверсионные мероприятия. Для выявления и уничтожения вражеской пехоты и огневых позиций наши воины проводят поисково-ударные действия, массированно применяют FPV-дроны, сбрасывают боеприпасы с БпЛА. Захватчики несут значительные потери. Так, только за сутки 18 июля потери врага в городе составили 21 человек убитыми, 6 — ранеными. Было поражено 6 укрытий".

Сырский подчеркнул, что перед украинскими защитниками стоит задача удержать Константиновку и нанести оккупантам максимальные потери. По его словам, военные продолжают выполнять эту задачу.

В заключение главнокомандующий отметил профессионализм командиров, а также мужество и стойкость защитников города.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 июля российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиаракетами Х-59/69 и 94 беспилотниками различных типов. Силы обороны сбили 81 вражеский дрон над северными, южными и восточными областями. В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и девяти ударных БпЛА в девяти разных точках, еще одна ракета не достигла цели.

Новини.LIVE также сообщали, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" провели зачистку в Константиновке Донецкой области. После этого бойцы подняли украинский флаг в центре города. Защитники обнародовали видео операции и сообщили, что продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении.