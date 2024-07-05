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Доступно более 10 тысяч вакансий — в Киевской области открылся центр рекрутинга

5 июля 2024 19:58
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В Киевской области открылся еще один центр рекрутинга
Человек в рекрутинговом центре. Фото: Минобороны
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Киевской области открылся второй рекрутинговый центр. В центре более 10 тысяч вакансий в различных подразделениях Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в пятницу, 5 июля.

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Рекрутинговый центр в Киевской области

Рекрутинговый центр, расположенный по адресу улица Героев Украины, 18 в городе Бровары (помещение ЦНАПа). Он работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а в пятницу — с 8:00 до 15:45.

"Обращаем внимание, что, независимо от того, где человек зарегистрирован, он может прийти в центр рекрутинга. Здесь не проверяют документы, не раздают повесток, а только помогают найти себя в силах защиты государства", — заявил представитель Минобороны Алексей Бежевец.

Открытие рекрутингового центра. Фото: Минобороны
Открытие рекрутингового центра. Фото: Минобороны
Скриншот поста Минобороны
Скриншот поста Минобороны

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что планируют открыть новые рекрутинговые центры по всей Украине. К началу работы в общей сложности готовят 14.

Также во Львове стало на один рекрутинговый центр Вооруженных сил Украины больше. Жителей города в свои ряды зовет легендарная 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Киев Минобороны Украина Киевская область мобилизация Министерство обороны Рекрутинг

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