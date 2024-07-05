В Київській області відкрився ще один центр рекрутингу

Чоловік в рекрутинговому центрі. Фото: Міноборони

В Київській області відкрився другий рекрутинговий центр. У центрі є більше 10 тисяч вакансій у різних підрозділах Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у п'ятницю, 5 липня.

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Рекрутинговий центр, розташований за адресою вулиця Героїв України, 18 у місті Бровари (приміщення ЦНАПу). Він працює з понеділка до четверга з 8:00 до 17:00, а в п’ятницю з 8:00 до 15:45.

"Звертаємо увагу, що незалежно від того, де людина зареєстрована, вона може прийти до центру рекрутингу. Тут не перевіряють документів, не роздають повісток, а лише допомагають знайти себе в силах захисту держави", — заявив представник Міноборони Олексій Бежевець.

Відкриття рекрутингового центру. Фото: Міноборони

Скриншот допису Міноборони

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли, що планують відкрити нові рекрутингові центри по всій Україні. До початку роботи загалом готують 14.

Також у Львові стало на один рекрутинговий центр Збройних сил України більше. Мешканців міста до своїх лав кличе легендарна 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".