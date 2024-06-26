Женская мобилизация в Украине — комментарий военной волонтерки Алины Михайловой

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. Фото: собственный архив офицерки

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова в интервью рассказала, что, по ее мнению, женской мобилизации в Украине не будет по политическим причинам. Она также отметила, что в ее подразделение анкеты подают только 20% мужчин.

Об этом рассказала руководительница медицинской службы "УЛЬФ" первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в интервью Маше Ефросининой в проекте "Экзамен. Новая реальность" во вторник, 25 июня.

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С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации в Украине, согласно которому, в частности, все мужчины, а также состоящие на военном учете женщины-медики и фармацевты должны обновить военно-учетные данные в ТЦК. По мнению офицера ВСУ, женской мобилизации в Украине не будет, ведь это большое политическое решение.

"Я думаю, что нет. И не потому, что в этом нет нужды, а потому что это большое политическое решение. Как, собственно, политическим решением является провозглашение всеобщей мобилизации. И мы к этому не приходим прямо и не говорим об этом в лоб. А приходим к этому через законы. А мобилизовать женщин — в этом есть потребность. Однако я почти уверена, что этого не будет исключительно потому, что оно не очень хорошо лежит в сегодняшней повестке. Политической в ​​частности", — отметила Михайлова.

Она добавила, что их батальон сейчас активно проводит рекрутинг, и многие женщины в возрасте от 20 до 35 лет подают заявки на поступление. Офицер подчеркнула, что это касается не только медицинских профессий, но и других специальностей.

"Подавалось очень много девушек и на штурмовые должности. Но и, например, делопроизводители, логисты. Потому что кто-то думает, что женщина может быть либо медиком, либо делопроизводителем. У нас очень много открытых должностей логистов. Это те люди, которые обеспечивают возможность батальона существовать, что на боевых позициях, где угодно. Это все логистика, ее надо контролировать, уметь правильно подходить к определенным процессам в Вооруженных силах. Мы пытаемся привлечь новый взгляд, и девушки подаются", — сказала военная.

На вопрос о разнице с мужской активностью по мобилизации, Михайлова отметила, что в ее подразделение на сегодняшний день поступает только 20% анкет от мужчин.

Напомним, украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет. В боевых частях гражданки тоже могут служить, но только на добровольной основе.

Ранее мы писали, что законодательство о мобилизации делит всех военнообязанных граждан на четыре очереди. Первые две — это оперативный резерв, дальше идет мобилизационный резерв, а четвертая очередь — граждане, которые никогда не служили и не учились на военной кафедре.