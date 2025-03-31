Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает автомеханикам

Автомеханик. Фото иллюстративное: media.zagoriy.foundation

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют обслуживать технику. Речь идет об автомеханиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 29 марта.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности автомеханика в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Автомеханик должен обслуживать и ремонтировать технику различных типов, в том числе спецтехнику. На работу приглашают внимательных, ответственных и пунктуальных людей, которые имеют техническое средне-специальное образование или опыт работы по смежному направлению.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить ежемесячно, в объявлении не указывается, однако обычно зарплаты в полку составляют от 25 тысяч гривен до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют готовить отчеты и проводить аудиты. Речь идет о специалистах Meta Ads.

Также в бригаде не хватает аналитиков разведки. Занять такую должность могут люди, которые уверенно пользуются компьютером, имеют навыки программирования и опыт в IT.