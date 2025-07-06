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Главная Штаб В "Азов" приглашают водителей-заправщиков — что надо делать

В "Азов" приглашают водителей-заправщиков — что надо делать

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 03:26
В Азове есть вакансия для водителей, которые будут заправлять военную технику
Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" ищет людей на должность водителя-заправщика пункта заправки. Потенциальным кандидатам необходимо иметь опыт работы на заправках.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности кандидата на должность

Будущий сотрудник должен будет заниматься перевозкой топлива, заправкой техники, ведением документации и выполнять правила эксплуатации техники и оборудования.

Требования от кандидата

  • опыт работы на топливных заправках;
  • опыт вождения и наличие категории вождения С;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий и по всей территории Украины;
  • возраст до 55 лет;
  • готовность постоянно учиться и развиваться.

Что предлагает "Азов"

В бригаде действует официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих, а также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.

За выполнение работы на фронте будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Кого еще приглашают в "Азов"

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет на работу людей, которые разбираются в аккумуляторах. В частности, речь идет о специалистах по элементам питания.

Также мы писали, что бойцы ищут водителей-санитаров. Необходимо будет перевозить раненых.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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