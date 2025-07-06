В Азове есть вакансия для водителей, которые будут заправлять военную технику

В "Азов" приглашают водителей-заправщиков — что надо делать
Бригада "Азов" ищет людей на должность водителя-заправщика пункта заправки. Потенциальным кандидатам необходимо иметь опыт работы на заправках.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Обязанности кандидата на должность
Будущий сотрудник должен будет заниматься перевозкой топлива, заправкой техники, ведением документации и выполнять правила эксплуатации техники и оборудования.
Требования от кандидата
- опыт работы на топливных заправках;
- опыт вождения и наличие категории вождения С;
- готовность работать в зоне активных боевых действий и по всей территории Украины;
- возраст до 55 лет;
- готовность постоянно учиться и развиваться.
Что предлагает "Азов"
В бригаде действует официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих, а также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.
За выполнение работы на фронте будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Кого еще приглашают в "Азов"
Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет на работу людей, которые разбираются в аккумуляторах. В частности, речь идет о специалистах по элементам питания.
Также мы писали, что бойцы ищут водителей-санитаров. Необходимо будет перевозить раненых.
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