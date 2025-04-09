В Азове сварщикам предлагают зарплату до 120 тысяч гривен

Сварщик за работой. Иллюстрационное фото: pexels.com

В подразделения "Азов" ищут специалистов, которые умеют сваривать металлические конструкции. За месяц работы сварщикам будут платить до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Что входит в обязанности сварщика

Сварщик должен сваривать металлические конструкции согласно требованиям технических чертежей и инструкций, выполнять ремонтные работы, включая замену и усиление сварных соединений, контролировать качество работы и соответствие стандартам безопасности, изготавливать локальные металлоконструкции.

Требования к кандидату на должность

На работу примут ответственных и внимательных к деталям людей, которые имеют не менее года опыта работы сварщиками, умеют работать с различными видами сварки, знают и понимают технические чертежи и инструкции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будет доплата - 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" людей, которые разбираются в создании и размещении статей. Речь идет о SMM-менеджерах.

Также "Азов" ищет химиков. Такие специалисты должны разбираться в химических соединениях и изготавливать взрывчатку.