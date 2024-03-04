ВВК для военных — что изменили и какие документы можно отправлять онлайн

Военнослужащий проходит медицинское обследование. Фото: armyinform.com

Как известно, в Украине была изменена процедура прохождения военно-врачебной комиссии для военнослужащих. Раньше защитникам необходимо было собирать много справок в бумажном виде и иметь их при себе во время медосмотра, посещения ТЦК и т.д. Сейчас же доступен электронный документооборот. А воинские части, медицинские учреждения и ТЦК могут обмениваться широким перечнем важных документов онлайн.

Так, в августе 2023 года Кабинет министров утвердил порядок электронного документооборота, а в октябре того же года — инструкцию по организации учета личного состава в системе Минобороны, которые позволили проводить документооборот средствами электронной связи между всеми субъектами системы прохождения ВВК, пишет NV.

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Как воспользоваться электронным документооборотом

Чтобы воспользоваться электронным документооборотом, необходимо:

1. Лично обратиться к:

врачу, который ведет или секретарю ВВК (если военный находится в медучреждении);

начальника медицинской службы (если военный находится в воинской части);

представителя отдела учета персонала (если военнообязанный находится в ТЦК).

2. Написать рапорт о получении нужного документа средствами электронного документооборота с указанием:

названия документа;

номера воинской части, которая должна предоставить данные документы;

куда соответствующие документы следует отправить.

3. Подписать информированное согласие на обработку персональных и медицинских данных.

Как происходит документооборот и какими документами можно обмениваться онлайн

Военная часть при необходимости самостоятельно сможет направить в ТЦК и СП или медицинское учреждение следующие документы военного или военнообязанного:

отпускной билет;

выписки из приказов по личному составу и по строевой части;

справку об обстоятельствах травм;

другие документы.

В свою очередь, медицинское учреждение может обмениваться с военными органами следующими документами:

справкой ВВК (свидетельство о болезни);

рапортом на увольнение;

рапортом на отпуск;

выпиской из медицинской карты;

и другими документами.

Кроме этого, в электронном виде военный может направлять следующие документы ВВК:

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;

постановление ВВК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.

Все документы передаются через защищенные системы СЭДО (для военных госпиталей) и СЭДО Онлайн (для гражданских учреждений здравоохранения).

От раненых военных больше не требуется привозить оригиналы перечисленных документов в больницу, ТЦК или воинскую часть лично, эти учреждения должны отправить эти документы для военных самостоятельно онлайн.

Военнослужащий подписывает документы. Фото: city-adm.lviv.ua

Что делать военному, если было отказано в предоставлении услуги

Если военному или военнообязанному отказывают в предоставлении услуги электронного документооборота и требуют везти документы лично, необходимо:

обратиться к руководству заведения;

обратиться к представителям воинской части;

позвонить на горячую линию Минобороны (15-12).

Важно: военным необходимо хранить копии рапортов и согласий, которые он подписывает для подтверждения подлинности документов.

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