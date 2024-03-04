ВВК для военных — что изменили и какие документы можно отправлять онлайн

Для военных существенно изменили процедуру прохождения ВВК — что нужно знать
Как известно, в Украине была изменена процедура прохождения военно-врачебной комиссии для военнослужащих. Раньше защитникам необходимо было собирать много справок в бумажном виде и иметь их при себе во время медосмотра, посещения ТЦК и т.д. Сейчас же доступен электронный документооборот. А воинские части, медицинские учреждения и ТЦК могут обмениваться широким перечнем важных документов онлайн.
Так, в августе 2023 года Кабинет министров утвердил порядок электронного документооборота, а в октябре того же года — инструкцию по организации учета личного состава в системе Минобороны, которые позволили проводить документооборот средствами электронной связи между всеми субъектами системы прохождения ВВК, пишет NV.
Как воспользоваться электронным документооборотом
Чтобы воспользоваться электронным документооборотом, необходимо:
1. Лично обратиться к:
- врачу, который ведет или секретарю ВВК (если военный находится в медучреждении);
- начальника медицинской службы (если военный находится в воинской части);
- представителя отдела учета персонала (если военнообязанный находится в ТЦК).
2. Написать рапорт о получении нужного документа средствами электронного документооборота с указанием:
- названия документа;
- номера воинской части, которая должна предоставить данные документы;
- куда соответствующие документы следует отправить.
3. Подписать информированное согласие на обработку персональных и медицинских данных.
Как происходит документооборот и какими документами можно обмениваться онлайн
Военная часть при необходимости самостоятельно сможет направить в ТЦК и СП или медицинское учреждение следующие документы военного или военнообязанного:
- отпускной билет;
- выписки из приказов по личному составу и по строевой части;
- справку об обстоятельствах травм;
- другие документы.
В свою очередь, медицинское учреждение может обмениваться с военными органами следующими документами:
- справкой ВВК (свидетельство о болезни);
- рапортом на увольнение;
- рапортом на отпуск;
- выпиской из медицинской карты;
- и другими документами.
Кроме этого, в электронном виде военный может направлять следующие документы ВВК:
- справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- постановление ВВК о необходимости отпуска для лечения;
- постановление ВВК о непригодности к военной службе;
- другие документы, необходимые для формирования решения ВВК.
Все документы передаются через защищенные системы СЭДО (для военных госпиталей) и СЭДО Онлайн (для гражданских учреждений здравоохранения).
От раненых военных больше не требуется привозить оригиналы перечисленных документов в больницу, ТЦК или воинскую часть лично, эти учреждения должны отправить эти документы для военных самостоятельно онлайн.
Что делать военному, если было отказано в предоставлении услуги
Если военному или военнообязанному отказывают в предоставлении услуги электронного документооборота и требуют везти документы лично, необходимо:
- обратиться к руководству заведения;
- обратиться к представителям воинской части;
- позвонить на горячую линию Минобороны (15-12).
Важно: военным необходимо хранить копии рапортов и согласий, которые он подписывает для подтверждения подлинности документов.
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