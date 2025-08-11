В бригаду Азов приглашают на работу QA-специалистов и предлагают хорошие условия

Специалисты по ИТ за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют профессионально тестировать ПО. Речь идет о QA-специалистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Что будет входить в обязанности QA-специалиста

тестирование веб- и мобильных приложений;

написание тест-кейсов и чек-листов;

построение флоу и процессов работы с тестированием с нуля, (если это новые продукты);

поиск и описание багов в системе трекинга (Trello/Github Issues и т.д.);

работа с технической документацией;

тесное сотрудничество с разработчиками и руководителями;

проверка исправлений и регрессионное тестирование;

проверка на соблюдение UI/UX дизайна и понимание паттернов;

поддержка и развитие существующих продуктов;

разработка новых продуктов вместе с командой;

принимать участие в обсуждениях и согласованиях;

оперативно реагировать на срочные задачи и подстраиваться под этапы разработки.

Требования к кандидатам

опыт работы на похожих должностях: 4+ года;

глубинное понимание основ тестирования (manual testing);

опыт тестирования веб-приложений;

желательно понимание и опыт работы на проектах с TypeScript, React, SPA-проектов на основе Vite, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL;

опыт с системами трекинга багов;

умение писать понятные баг-репорты;

внимательность к деталям;

будет преимуществом опыт работы над крупными SaaS платформами, SAP и/или ERP и CRM системами;

опыт работы с Postman, браузерными DevTools - будет плюсом;

английский на уровне чтения технической документации;

желание постоянно учиться и развиваться по специальности и не только.

Какие условия службы и работы

Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В таком случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют стрелять из гранатометов. Речь идет о гранатометчиках.

Также бригада приглашает в свои ряды аналитиков разведки. Занять такую должность, может человек, который уверенно пользуется компьютером, имеет опыт программирования и ранее работал в IT.