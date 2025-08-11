В бригаду Азов приглашают на работу QA-специалистов и предлагают хорошие условия

Для QA-специалистов в "Азове" есть работа — какие обещают условия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют профессионально тестировать ПО. Речь идет о QA-специалистах.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Что будет входить в обязанности QA-специалиста
- тестирование веб- и мобильных приложений;
- написание тест-кейсов и чек-листов;
- построение флоу и процессов работы с тестированием с нуля, (если это новые продукты);
- поиск и описание багов в системе трекинга (Trello/Github Issues и т.д.);
- работа с технической документацией;
- тесное сотрудничество с разработчиками и руководителями;
- проверка исправлений и регрессионное тестирование;
- проверка на соблюдение UI/UX дизайна и понимание паттернов;
- поддержка и развитие существующих продуктов;
- разработка новых продуктов вместе с командой;
- принимать участие в обсуждениях и согласованиях;
- оперативно реагировать на срочные задачи и подстраиваться под этапы разработки.
Требования к кандидатам
- опыт работы на похожих должностях: 4+ года;
- глубинное понимание основ тестирования (manual testing);
- опыт тестирования веб-приложений;
- желательно понимание и опыт работы на проектах с TypeScript, React, SPA-проектов на основе Vite, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL;
- опыт с системами трекинга багов;
- умение писать понятные баг-репорты;
- внимательность к деталям;
- будет преимуществом опыт работы над крупными SaaS платформами, SAP и/или ERP и CRM системами;
- опыт работы с Postman, браузерными DevTools - будет плюсом;
- английский на уровне чтения технической документации;
- желание постоянно учиться и развиваться по специальности и не только.
Какие условия службы и работы
Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.
Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В таком случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют стрелять из гранатометов. Речь идет о гранатометчиках.
Также бригада приглашает в свои ряды аналитиков разведки. Занять такую должность, может человек, который уверенно пользуется компьютером, имеет опыт программирования и ранее работал в IT.
Читайте Новини.LIVE!