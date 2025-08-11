Видео
Для QA-специалистов в "Азове" есть работа — какие обещают условия

Для QA-специалистов в "Азове" есть работа — какие обещают условия

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 03:26
В бригаду Азов приглашают на работу QA-специалистов и предлагают хорошие условия
Специалисты по ИТ за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют профессионально тестировать ПО. Речь идет о QA-специалистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Что будет входить в обязанности QA-специалиста

  • тестирование веб- и мобильных приложений;
  • написание тест-кейсов и чек-листов;
  • построение флоу и процессов работы с тестированием с нуля, (если это новые продукты);
  • поиск и описание багов в системе трекинга (Trello/Github Issues и т.д.);
  • работа с технической документацией;
  • тесное сотрудничество с разработчиками и руководителями;
  • проверка исправлений и регрессионное тестирование;
  • проверка на соблюдение UI/UX дизайна и понимание паттернов;
  • поддержка и развитие существующих продуктов;
  • разработка новых продуктов вместе с командой;
  • принимать участие в обсуждениях и согласованиях;
  • оперативно реагировать на срочные задачи и подстраиваться под этапы разработки.

Требования к кандидатам

  • опыт работы на похожих должностях: 4+ года;
  • глубинное понимание основ тестирования (manual testing);
  • опыт тестирования веб-приложений;
  • желательно понимание и опыт работы на проектах с TypeScript, React, SPA-проектов на основе Vite, Next.js, NestJS, Prisma, PostgreSQL;
  • опыт с системами трекинга багов;
  • умение писать понятные баг-репорты;
  • внимательность к деталям;
  • будет преимуществом опыт работы над крупными SaaS платформами, SAP и/или ERP и CRM системами;
  • опыт работы с Postman, браузерными DevTools - будет плюсом;
  • английский на уровне чтения технической документации;
  • желание постоянно учиться и развиваться по специальности и не только.

Какие условия службы и работы

Бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий. В таком случае будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют стрелять из гранатометов. Речь идет о гранатометчиках.

Также бригада приглашает в свои ряды аналитиков разведки. Занять такую должность, может человек, который уверенно пользуется компьютером, имеет опыт программирования и ранее работал в IT.

ВСУ работа бригада "Азов" вакансии компьютеры
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
