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Для нужд армии — в Минэкономики назвали количество людей, которых хотят забронировать от мобилизации

18 июля 2024 13:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронь от мобилизации 2024 — сколько людей хотят забронировать
Заседание Министерства экономики. Иллюстративное фото: Минэкономики
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для того чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Виталий Киндратов в интервью журналу Forbes в четверг, 18 июля.

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По словам замминистра, есть еще запас для бронирования работников критически важных предприятий.

Воспользоваться электронным бронированием могут предприятия, компании и организации, уже получившие статус критически важных для функционирования экономики.

Поэтому можно забронировать до 50% работников, подлежащих мобилизации.

Чиновник отметил, что забронировать 100% работников могут компании, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, и других военных предприятий, компании топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, а также предприятия, строящие фортификационные сооружения или реализующие проекты международной техпомощи.

Напомним, ранее в украинском бизнесе прогнозировали сроки начала экономического бронирования от мобилизации.

Также в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.

Минэкономики деньги Украина мобилизация бронирование Бронь от мобилизации

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