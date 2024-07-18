Бронь от мобилизации 2024 — сколько людей хотят забронировать

Заседание Министерства экономики. Иллюстративное фото: Минэкономики

Для того чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Виталий Киндратов в интервью журналу Forbes в четверг, 18 июля.

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По словам замминистра, есть еще запас для бронирования работников критически важных предприятий.

Воспользоваться электронным бронированием могут предприятия, компании и организации, уже получившие статус критически важных для функционирования экономики.

Поэтому можно забронировать до 50% работников, подлежащих мобилизации.

Чиновник отметил, что забронировать 100% работников могут компании, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, и других военных предприятий, компании топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, а также предприятия, строящие фортификационные сооружения или реализующие проекты международной техпомощи.

Напомним, ранее в украинском бизнесе прогнозировали сроки начала экономического бронирования от мобилизации.

Также в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.