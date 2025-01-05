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Для кого изменились правила выезда за границу — ответ ГПСУ

5 января 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В ГПСУ объяснили, для кого из мужчин изменились правила пересечения государственной границы Украины
Мужчины на вокзале. Фото иллюстративное: vechirniy.kyiv.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В правила пересечения границы внесли изменения, которые уже вступили в законную силу. Нововведения касаются мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые в течение года проходили службу по контракту.

Об этом в эфире телеканала "Ми — Україна" в субботу, 4 января, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По словам Демченко, для выезда за границу контрактники должны предоставить справку, которую можно получить в воинской части или ТЦК и СП. Правда, форму этой справки еще должно утвердить Министерство обороны.

"После завершения службы они могут получить справку в своих воинских частях или ТЦК и СП и в дальнейшем проследовать за пределы Украины. Но форму справки и то, что там должно отображаться для дальнейших проверок инспекторами ГПСУ на границе, должно утвердить Министерство обороны. Ждем, когда будут предоставлены нам разъяснения, предоставлена форма этой справки. В дальнейшем, конечно, граждане, которым будут выдавать подобные документы, смогут проследовать за пределы Украины", — подытожил представитель ГПСУ.

Напомним, адвокат Андрей Карпенко ответил, могут ли выезжать за пределы Украины для сопровождения человека с инвалидностью граждане, которые имеют бронирование от мобилизации. По его словам, забронированным разрешено пересекать границу только с целью командировки, однако они могут воспользоваться другими законными основаниями для выезда за границу, например, если сопровождают родителей с инвалидностью.

Также мы сообщали, что в конце 2024 года Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о гражданах, которые ранее служили по контракту в ВСУ или в разведывательном органе Минобороны.

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