У ДПСУ пояснили для кого з чоловіків змінилися правила перетину державного кордону України

Чоловіки на вокзалі. Фото ілюстративне: vechirniy.kyiv.ua

До правил перетину кордону внесли зміни, які вже набули законної сили. Нововведення стосуються чоловіків віком від 18 до 25 років, які протягом року проходили службу за контрактом.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" в суботу, 4 січня, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За словами Демченка, для виїзду за кордон контрактники мають надати довідку, яку можна отримати у військовій частині або ТЦК та СП. Щоправда, форму цієї довідки ще має затвердити Міністерство оборони.

"Після завершення служби вони можуть отримати довідку у своїх військових частинах або ТЦК та СП і в подальшому прослідувати за межі України. Але форму довідки і те, що там має відображатися для подальших перевірок інспекторами ДПСУ на кордоні, має затвердити Міністерство оборони. Чекаємо, коли будуть надані нам роз'яснення, надана форма цієї довідки. У подальшому, звісно, громадяни, яким видаватимуть подібні документи, зможуть прослідувати за межі України", — підсумував представник ДПСУ.

Нагадаємо, адвокат Андрій Карпенко відповів, чи можуть виїжджати за межі України для супроводу людини з інвалідністю громадяни, які мають бронювання від мобілізації. За його словами, заброньованим дозволено перетинати кордон лише з метою відрядження, однак вони можуть скористатися іншими законними підставами для виїзду за кордон, наприклад, якщо супроводжують батьків з інвалідністю.

Також ми повідомляли, що наприкінці 2024 року Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону чоловіками віком від 18 до 25 років. Йдеться про громадян, які раніше служили за контрактом у ЗСУ або в розвідувальному органі Міноборони.