Для профи в ИИ в "Азове" есть работа — какие требования и условия

Для профи в ИИ в "Азове" есть работа — какие требования и условия

Дата публикации 4 сентября 2025 03:26
Для знатоков искусственного интеллекта в Азове есть хорошая вакансия
Программисты за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с ИТ. Речь идет о специалистах по искусственному интеллекту (AI специалистов).

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

В "Азові" потрібні AI-фахівці — яка є вакансія для знавців ШІ - фото 1
Объявление о вакансии AI специалиста в "Азов". Фото: Скриншот

Какие обязанности

От кандидата ожидают умения разработки и внедрения AI-решений для автоматизации внутренних процессов (чат-боты, генерация текстов, AI-аналитика и т.д.).

Читайте также:

Также в перечень обязанностей будет входить интеграция моделей искусственного интеллекта (OpenAI API, Claude, Deep Seek, Gemini и т.д.) в сайты, чат-боты, CRM и т.д.

Нужно будет создавать промпты и логику для LLM-систем (prompt engineering), а также заниматься разработкой low-code/no-code решений с использованием AI (Make, Zapier и т.д.).

Не обойдется без создания кастомных интерфейсов или ботов на базе LLM/ML моделей, а также нужно будет участвовать в построении систем персонализированного опыта для пользователя (например, рекомендательный блок, персонализированные email/сообщения).

В обязанности будет входить сотрудничество с продакт-менеджерами, маркетингом и дизайнерами для создания функциональных AI-сервисов и поддержка безопасности данных, контроль за этичным использованием AI.

Требования к кандидату

  • опыт работы с AI-моделями или интеграцией через API (OpenAI, Claude, Gemini, Deep Seek и т.д.);
  • навыки программирования на Python, PHP или JavaScript (или опыт в no-code интеграциях);
  • знание основ NLP, LLM, ML, Prompt Engineering;
  • опыт создания чат-ботов или голосовых ботов;
  • умение создавать интеграции через Webhook/API/HTTP-запросы;
  • понимание ограничений, рисков и безопасности при работе с AI;
  • будет плюсом: опыт работы с векторными базами.

Что предлагает "Азов"

Бригада предлагает кандидату официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые уверенно пользуются компьютером и имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.

Также в бригаде не хватает боевых медиков. Среди обязанностей таких военных оказание неотложной медицинской помощи.

работа бригада "Азов" искусственный интеллект вакансии Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Автор:
Автор:
Виктория Козырь
