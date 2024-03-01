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Для мужчин могут ввести базовую военную подготовку — как это будет работать

1 марта 2024 15:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Для мужчин могут ввести базовую военную подготовку — как это будет работать
Военные учения в Киевской области. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине рассматривается внедрение базовой военной службы вместо срочной. Предполагается, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут проходить ее в течение трех — пяти месяцев в зависимости от условий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

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Вениславский рассказал, что срочная военная служба будет отменена.

"Есть много составляющих этой базовой военной подготовки. Во-первых, ее можно будет пройти в вузах. Если человек учится в вузе, то он в течение 4-5 лет обучение сможет самостоятельно выбрать, когда пройти эту базовую военную подготовку", — отмечает Вениславский.

Он также пояснил, что базовая подготовка будет продолжаться в течение пяти месяцев в мирное время и в течение трех месяцев в военное время.

"Также было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно, даже и судьи, должны пройти базовую военную подготовку", — сказал Вениславский.

Те граждане, которые не учатся в высших учебных заведениях или не получают последовательное образование, получат базовую военную службу, которая продлится такой же срок.

Вениславский отметил, что есть концептуальное принятие того, что граждане 18-25 лет будут обязаны либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку. Военная кафедра при этом будет засчитываться в базовую военную подготовку.

Ранее мы сообщали, что в Украине некоторые мобилизованные не могут быть допущены к боевым действиям, если они не имеют опыта или не прошли соответствующие учения.

Военные медики Канады проводят обучение украинских военнослужащих методами тактической медицины. Это происходит в рамках канадской обучающей миссии UNIFIER.

война
Украина
Федор Вениславский
мобилизация
тренировки

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