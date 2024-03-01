Для мужчин могут ввести базовую военную подготовку — как это будет работать
В Украине рассматривается внедрение базовой военной службы вместо срочной. Предполагается, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут проходить ее в течение трех — пяти месяцев в зависимости от условий.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.
Как будет проходить базовая военная служба
Вениславский рассказал, что срочная военная служба будет отменена.
"Есть много составляющих этой базовой военной подготовки. Во-первых, ее можно будет пройти в вузах. Если человек учится в вузе, то он в течение 4-5 лет обучение сможет самостоятельно выбрать, когда пройти эту базовую военную подготовку", — отмечает Вениславский.
Он также пояснил, что базовая подготовка будет продолжаться в течение пяти месяцев в мирное время и в течение трех месяцев в военное время.
"Также было согласовано, что все государственные служащие, все работники органов полиции, прокуроры, возможно, даже и судьи, должны пройти базовую военную подготовку", — сказал Вениславский.
Те граждане, которые не учатся в высших учебных заведениях или не получают последовательное образование, получат базовую военную службу, которая продлится такой же срок.
Вениславский отметил, что есть концептуальное принятие того, что граждане 18-25 лет будут обязаны либо пройти базовую военную службу, либо базовую военную подготовку. Военная кафедра при этом будет засчитываться в базовую военную подготовку.
Ранее мы сообщали, что в Украине некоторые мобилизованные не могут быть допущены к боевым действиям, если они не имеют опыта или не прошли соответствующие учения.
Военные медики Канады проводят обучение украинских военнослужащих методами тактической медицины. Это происходит в рамках канадской обучающей миссии UNIFIER.
Читайте Новини.LIVE!